El Hierro recibe 81 cayucos en solo 14 días: casi seis diarios

El Hierro ha recibido 81 cayucos en lo que va de noviembre, casi seis al día, tras la llegada de seis embarcaciones con 504 personas desde la noche del viernes al puerto de La Restinga, mientras hay otro rescate en marcha a doce millas de la costa.
El último cayuco ha entrado en el puerto a las 11:20 horas de este sábado, con 85 personas, y eleva a 147 el número de embarcaciones llegadas a la isla este año, frente a las 66 contabilizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre.
Más de 1.200 migrantes en dos días en El Hierro
Salvamento Marítimo ha cerrado el balance del viernes en El Hierro con ocho intervenciones y 843 personas desembarcadas, a las que se suman las 382 llegadas en cinco cayucos este sábado, lo que eleva a 1.225 los migrantes desembarcados por ahora en la isla entre ambas jornadas.
De las ocho operaciones del viernes, siete consistieron en escoltar cayucos hasta puerto, con 643 personas a bordo, mientras que los otros 200 migrantes tuvieron que ser rescatados por las embarcaciones de Salvamento Marítimo.
Entre las 504 personas llegadas a La Restinga desde la noche del viernes en los últimos seis cayucos figuran 38 mujeres y 39 menores, aunque las edades de 21 de ellos están pendientes de confirmación, según fuentes del dispositivo sanitario de atención a los migrantes.
El cayuco más reciente ha llegado con la Salvamar Acrux y transportaba a 61 hombres, 12 mujeres y 12 menores de Senegal, Gambia y Guinea Bisáu, después de siete días de navegación desde Brufut, en Gambia, según la información recogida a su llegada.
El primero de esta serie llegó a las 23:55 horas del viernes con la intervención de la Salvamar Acrux y transportaba a 107 hombres, seis mujeres y nueve posibles menores de Senegal y Guinea Conakri, que habían partido de Yenn, en Senegal, cinco días antes, según el relato de los migrantes.
La segunda embarcación llegó a las 04:01 horas de este sábado, con la Salvamar Navia, y llevaba a 148 personas de Senegal y Gambia: 118 hombres, 18 mujeres y 12 posibles menores, tras seis días de navegación desde Kayar, también en Senegal.
Los dos siguientes cayucos llegaron a las 08:15 horas y transportaban a 48 y 54 personas, respectivamente, todas de nacionalidad senegalesa.
El primero había salido de Saint Louis cinco días antes y llevaba a 46 hombres y dos menores varones, mientras que el segundo había partido de Dakar seis días antes y transportaba a 52 hombres y dos mujeres.
La quinta embarcación llegó con la Salvamar Acrux a las 09:24 horas, con 43 hombres y cuatro menores, todos senegaleses, después de cinco días de navegación desde Saloum.
Los partes sanitarios recogen tres asistencias, por lumbalgia, un síncope del que el afectado se había recuperado y un síndrome vertiginoso, sin traslados hospitalarios.
En el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Hierro permanecían hasta este sábado 317 personas, sin contar las últimas llegadas, y durante la jornada han sido trasladadas a Tenerife 158 en el barco de línea regular.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que este domingo visitará el puerto de La Restinga para conocer la situación actual del fenómeno migratorio en la isla.