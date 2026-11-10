Salen a la venta las entradas para Dani Martín en Tenerife: precios y dónde comprarlas

Las entradas para el concierto de Dani Martín en Tenerife salen a la venta este martes, 10 de noviembre, a partir de las 11.00 horas en Canarias. El cantante madrileño actuará el próximo 17 de abril de 2027 en el Campo de Fútbol de Adeje, con su gira 25 P*TOS AÑOS. Los precios parten de los 60 euros.
La venta se realiza a través de las plataformas oficiales entradas.com y El Corte Inglés, donde los seguidores ya pueden consultar los detalles de una de las últimas 14 actuaciones de la gira con la que el artista se despedirá temporalmente de las canciones que han marcado sus más de dos décadas de trayectoria.
Dónde comprar las entradas para Dani Martín en Tenerife y cuánto cuestan
Los interesados en asistir al concierto pueden adquirir sus localidades a través de los siguientes canales oficiales:
- Entradas.com: concierto de Dani Martín en Adeje
- El Corte Inglés: entradas para Dani Martín en Tenerife
Según la información publicada por El Corte Inglés, las entradas están disponibles desde 60 euros, aunque el importe final dependerá de la localidad seleccionada y de las condiciones de compra.
La plataforma también establece un máximo de seis entradas por compra.
El concierto está programado para el sábado 17 de abril de 2027, a las 21.00 horas, en el Campo de Fútbol de Adeje, situado en la avenida Palo Mayor, en el sur de Tenerife. La apertura de puertas está prevista para las 19.00 horas.
Los menores de edad deberán acudir acompañados de su madre, padre o tutor legal, según las condiciones publicadas para este espectáculo.
Dani Martín se despide de sus grandes éxitos con 14 últimos conciertos
La actuación de Tenerife forma parte de las últimas 14 noches de la gira 25 P*TOS AÑOS, un espectáculo que reúne las canciones más conocidas del artista, desde sus comienzos como vocalista de El Canto del Loco hasta su trayectoria en solitario.
El propio Dani Martín ha explicado que estas actuaciones supondrán una despedida temporal de una parte importante de su repertorio.
“He decidido hacer SOLO 14 noches más donde podamos darle un ‘hasta luego’ a estas canciones que llevan más de 25 años cerca”, señaló el cantante al anunciar esta última etapa.
Su intención es cerrar esta gira con una serie de conciertos que permitan reencontrarse con el público antes de iniciar una nueva etapa musical.
“Quiero que sean 14 fiestas con esas canciones que forman parte de la adolescencia, la juventud y la memoria de tantas personas”, añadió.
La gira comenzó con diez noches en el Movistar Arena de Madrid y ha recorrido diferentes escenarios nacionales e internacionales, con actuaciones en Ciudad de México, París y Londres.
La cita de Adeje permitirá al público canario asistir a uno de los últimos conciertos de esta etapa, con un repertorio centrado en los temas que han acompañado al artista durante sus 25 años de carrera.
El concierto cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Adeje y distintas entidades públicas y privadas.