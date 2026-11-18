El Estado sacará a subasta relojes de lujo, piezas de oro y modelos de distintas marcas procedentes de decomisos relacionados con el tráfico de drogas. La convocatoria, publicada este miércoles, 18 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá participar por internet desde este jueves 19 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre.
La iniciativa está organizada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del Ministerio de Sanidad, y se desarrollará a través de la plataforma especializada Escrapalia. El objetivo es dar salida a bienes decomisados en procedimientos judiciales por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
Los relojes se distribuirán en dos subastas diferenciadas: una dedicada a modelos de alta gama y de oro y otra que reunirá relojes de distintas marcas, según recoge la resolución oficial publicada este miércoles.
Qué relojes subasta el Estado y hasta cuándo se puede pujar
La convocatoria corresponde a la Subasta Pública Electrónica 9/2026, regulada por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, sobre el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
Según la información publicada por el Plan Nacional sobre Drogas, el proceso comenzará el 19 de noviembre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 10 de diciembre. Durante ese periodo, los interesados podrán consultar los lotes disponibles y presentar sus ofertas a través de los canales habilitados.
La subasta se divide en dos categorías:
- Relojes de alta gama y de oro: piezas incluidas en el apartado específico de relojería de mayor valor.
- Relojes variados de distintas marcas: modelos agrupados en una segunda convocatoria electrónica.
El anuncio del BOE no especifica el número total de relojes, las marcas concretas ni los precios de salida. Estos detalles deberán comprobarse en las fichas de los lotes publicadas por la plataforma encargada de gestionar las pujas.
Cómo participar en la subasta de relojes decomisados
Los ciudadanos interesados en adquirir alguna de las piezas podrán acceder a las dos convocatorias mediante los siguientes enlaces oficiales incluidos en el BOE:
Para participar será necesario seguir el procedimiento de registro de Escrapalia y aceptar las condiciones aplicables. Antes de presentar una oferta, los interesados deberán revisar las características del reloj, su estado, el precio de salida y los posibles gastos adicionales.
La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas recuerda que el procedimiento se ajustará al pliego de condiciones generales de la subasta y a los términos de uso de la plataforma.
Toda la información oficial también estará disponible en el portal de subastas y adjudicaciones del Plan Nacional sobre Drogas.
A qué se destina el dinero recaudado
La subasta forma parte del sistema de gestión del Fondo de Bienes Decomisados, creado para administrar los bienes, efectos e instrumentos procedentes de delitos relacionados con el narcotráfico.
Este mecanismo permite convertir los bienes confiscados mediante resolución judicial firme en recursos económicos destinados a fines públicos. Entre sus objetivos figuran la prevención de las drogodependencias, la asistencia a las personas afectadas y su inserción social y laboral.
Los ingresos también pueden contribuir a financiar actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos que participan en la lucha contra el tráfico de drogas.
El Ministerio de Sanidad ha organizado anteriormente subastas similares. En septiembre de 2024, por ejemplo, anunció la venta de más de 500 relojes distribuidos en 108 lotes, entre ellos piezas de firmas como Rolex, Cartier, Omega y Breitling.
Aquella convocatoria reunió relojes de diferentes gamas, pero esas marcas y cantidades corresponden a la subasta de 2024 y no deben confundirse con las de la nueva edición.
La convocatoria publicada este 18 de noviembre de 2026 abre así una nueva oportunidad para adquirir relojes procedentes de decomisos, mediante un procedimiento de pujas abierto por internet hasta el 10 de diciembre.