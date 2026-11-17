El Cabildo de Tenerife ha cerrado al tráfico el acceso a Las Galletas por la carretera TF-66, en el municipio de Arona, después de detectar un hueco en el firme de la vía. La medida se ha adoptado por motivos de seguridad y obliga a los conductores a utilizar un recorrido alternativo.
Según ha informado la Corporación insular, la circulación ha quedado interrumpida en el acceso afectado para prevenir posibles riesgos a los vehículos que transitan por esta carretera del sur de Tenerife.
Desvío alternativo para llegar a Las Galletas
El Cabildo ha habilitado un desvío por la carretera TF-652 para permitir que los conductores puedan continuar sus desplazamientos hacia Las Galletas mientras permanezca cerrado el acceso de la TF-66.
La institución insular recomienda extremar la precaución, respetar la señalización provisional instalada en la zona y seguir las indicaciones de tráfico.
Por el momento, el comunicado no concreta las dimensiones del hueco detectado ni establece una fecha para la reapertura del acceso afectado.