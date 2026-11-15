Los Hoteles, el barrio de Santa Cruz que nació para las clases acomodadas y hoy esconde joyas de arquitectura

El barrio de Los Hoteles, conjunto residencial para las clases acomodadas, urbanizado por la Sociedad de Edificaciones y Reformas Urbanas en 1889, según el trazado del arquitecto Manuel de Cámara (Santa Cruz de Tenerife, 1848-1921), abarcaría una gran finca situada entre la Rambla y las calles Robayna, Méndez Núñez y Numancia, teniendo como eje la Gran Vía, hoy, avenida 25 de Julio. Desde el punto de vista constructivo, en este espacio se lograría concentrar los mejores ejemplos de arquitectura ecléctica y modernista del Archipiélago.
Este BIC tendría que ser ampliado, en 2014, al comprobar que fuera de la delimitación original del conjunto histórico existían ámbitos urbanos de arquitectura contemporánea, bien conservados, junto con interesantes construcciones racionalistas y edificaciones de estilo regionalista, por lo que se consideró necesaria su inclusión.
Las primeras viviendas realizadas en la calle Viera y Clavijo fueron el Convento de las Siervas de María, el Edificio Fides, el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Banco de España, la Subdelegación del Gobierno, el Palacete de Nicolás Martí Dehesa, la Iglesia de San Jorge, la farmacia Castelo, el edificio Roma, etc.
El Convento de las Siervas de María supondría un hito para las tipologías y lenguajes urbanos de la ciudad, pues en su construcción se suprimió la cantería empleada hasta entonces para hacer uso del cemento y del yeso. La composición interior mantiene el esquema tradicional doméstico canario; es decir, patio claustrado cubierto con las habitaciones en su entorno.
La avenida 25 de Julio posee inmuebles con estética racionalista, como los números 53 al 57; y de arquitectura regionalista en los números 35 y 37, obra de Marrero Regalado, en los que conjuga elementos regionales con los clásicos y los historicistas.
En la calle Numancia, el edificio de la Sociedad de Edificaciones y Reformas Urbanas (SERU) y la Casa Marco, obra de Antonio Pintor.
En la calle Méndez Núñez, la antigua Fábrica La Moderna y las Casas Amarillas, ambas de Antonio Pintor, en lenguaje ecléctico.
En La Rambla, entre la intersección con la avenida 25 de Julio y la calle Horacio Nelson, se suceden una serie de inmuebles de gran volumen y calidad constructiva, caracterizados por su eclecticismo, con algunos elementos clásicos y modernistas, entre los que sobresalen los números 81 y 83 y el edificio de los hermanos Cruz, proyectado por Marrero Regalado.
Le siguen varias viviendas unifamiliares de grandes dimensiones, entre las que destacan la Casa Hodgson y la Casa Caulfield, diseñadas por Domingo Pisaca, y la Casa Guimerá, con ornamentación modernista.
En el siguiente tramo de La Rambla se encuentran la Villa Petra, proyectada por Domingo Pisaca en 1921, en el más genuino lenguaje ecléctico y con una reja de estilo art nouveau, considerada la mejor muestra de forja modernista en toda Canarias; el edificio de Villa Clara, obra de Antonio Pintor, de inspiración anglosajona; y el chalet neocanario obra de Marrero Regalado, en el nº 55. El tramo finaliza con el edificio del Instituto de Higiene, obra de Antonio Pintor, con una clara influencia de la arquitectura del Segundo Imperio francés.
A continuación, se encuentra la Plaza de Toros, inaugurada el 30 de abril de 1893, en la que Antonio Pintor aportaría nuevas técnicas constructivas al adaptar el estilo historicista a la tendencia neomudéjar, común en otras plazas de la Península.
Su importancia patrimonial se complementa con el simbolismo y la conexión del recinto con las innumerables actividades deportivas, políticas, culturales y de espectáculos, desarrollados en su arena durante más de un siglo.
El Depósito de Agua, situado junto a la Plaza de Toros, inaugurado el 25 de julio de 1928, destinado al abasto de la población ante el fuerte crecimiento demográfico de la ciudad. Obra del arquitecto Municipal Antonio Pintor, de estilo ecléctico.
El Hotel Mencey, de estilo regionalista, proyectado por Ernesto Rumeu de Armas en 1945, y, a su lado, la Casa Duque, un chalet neocanario de mediados del pasado siglo.
Los Lavaderos, edificio de planta cuadrada levantado en 1842, está conformado por cuatro crujías en las que existen 60 piedras de lavar adosadas a la pared. Reconvertido en centro cultural y sala de exposiciones, ha conservado parte de su configuración original.
En la calle Pérez de Rozas se encuentran la antigua Fábrica de Tabacos La Belleza, obra de Miguel Martín-Fernández de la Torre; la antigua Clínica Bañares, proyectada por Domingo Pisaca, y el Centro Farmacéutico, obra de José Blasco Robles.
El Conjunto Histórico se completa con un espacio urbano de gran relevancia en la historia urbanística de Santa Cruz, como es la Plaza Weyler y el conjunto de inmuebles destinados a la administración militar.
La Plaza Weyler, diseñada por Vicente Alonso de Armiño en 1873, aún conserva como pieza escultórica destacada la fuente monumental de mármol blanco, realizada por Achille Canessa dentro de la tradición barroca genovesa.
La Capitanía General de Canarias, cuyo proyecto corresponde al ingeniero Tomás Clavijo y Castillo en 1878, presenta fachada de dos plantas de estilo clasicista. En su interior sobresale la grandiosidad del salón del trono.
En su costado sur se alza la Maestranza, edificio de una planta que se articula en torno a un patio central, edifico diseñado por Manuel de Oráa en 1858 con portada principal rematada por un frontón clásico. En la misma manzana encontramos el antiguo Parque de Artillería, proyectado por Domingo Sicilia en [fecha no indicada en el original].
La Jefatura de Intendencia Militar (actualmente Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Canarias), inmueble con lenguaje ecléctico, realizado por Antonio Pintor, en 1911, como vivienda unifamiliar de Juana Rodríguez Quegles, Vda. de Yanes que, en 1946, pasaría a ser el colegio del Niño Jesús (Escuelas Pías). El inmueble sería enajenado por el Ayuntamiento, en 1952, y posteriormente fue adquirido por la administración militar.
El edificio del Gobierno Militar (actualmente Jefatura de la 5ª Subinspección del Ejército de Tierra), obra de estilo ecléctico de Rodrigo de Vallabriga, sobresale por el contraste entre los paños enfoscados y la profusión de cantería.
A su lado se encuentra el edificio de la Delegación de Defensa, antigua Caja de Reclutas, diseñado en 1930 bajo estética racionalista.