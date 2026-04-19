Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz, declarado Bien de Interés Cultural

El Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, fundado por los pintores Pedro Tarquis Soria y Teodomiro Robayna Marrero, apoyados por Patricio Estévanez Murphy, desde su periódico el Diario de Tenerife, abriría sus instalaciones el 25 de julio de 1900 en una sala del ala derecha del edificio de la Sociedad Musical Santa Cecilia (actual Parlamento de Canarias). Un año más tarde, al haber comprado la Diputación Provincial el citado edificio, el Museo se trasladaría al antiguo convento de San Pedro de Alcántara, en la plaza San Francisco, que había sido cedido por el Estado al Ayuntamiento para que instalara allí las Casas Consistoriales, el Museo, la Biblioteca, el Establecimiento de Segunda Enseñanza, la Escuela de Instrucción Primaria, la Escuela municipal de dibujo, la cárcel, el depósito de cadáveres, el acuartelamiento del batallón de Canarias, la Diputación Provincial, la Audiencia y el Juzgado de 1ª Instancia.
El Museo ocuparía todo el piso alto del exconvento, cuya fachada daba a la plaza San Francisco. Contaba con cuatro salas, dos grandes y dos pequeñas, situadas a ambos lados de la torre. A partir de 1906 también ocuparía las dependencias que había utilizado el Ayuntamiento, al haberse trasladado al nuevo edificio de la calle Viera y Clavijo.
En 1925, el alcalde Santiago García Sanabria, contando con un crédito de 145.000 pesetas, concedido por el Cabildo Insular, y con el recargo que le aplicó a la Contribución Urbana, durante los años que duraron las obras, sobre el solar resultante de haber derribado el exconvento franciscano, mandó levantar un edificio multiusos, proyectado y dirigido por el arquitecto Eladio Laredo Carranza, para instalar el Palacio de Justicia y la Audiencia Provincial, en el frontis orientado a la plaza San Francisco; el Juzgado de Primera Instancia y el Juzgado Municipal, en el costado de la calle Ruiz de Padrón; la Biblioteca Municipal y el Museo de Pintura, Escultura y Antigüedades, en la parte posterior que daba a la calle José Murphy. también tendrían cabida la Casa de Socorro, el Parque de bomberos, el laboratorio municipal, y las viviendas del Presidente de la Audiencia, del Fiscal, y del portero del edificio. Del antiguo convento sólo se respetaron las iglesias de San Francisco y de la Orden Tercera, quedando la torre incorporada al nuevo edificio. Las obras finalizadas en 1933 no respondieron a las expectativas, ya que no pudo satisfacer totalmente a ninguno de los usos a los que se le había pretendido dedicar.
El Museo consta de tres plantas en torno a un gran patio central y dos patios más pequeños. El frontis resultó una gran novedad para la ciudad, pues era la primera fachada cortina en la que en los intercolumnios que daban a la calle se colocaron bustos de intelectuales y pensadores, como homenaje a las figuras relevantes de la historia y la cultura de Tenerife. Realizados en 1932 por el escultor Guzmán Compañ, corresponden a Teobaldo Power, músico y compositor; Ángel Guimerá, poeta y dramaturgo; Juan de Iriarte, gramático y literato; Antonio de Viana, poeta; Villalba Hervás, periodista y político; Viera y Clavijo, historiador y polígrafo; Bethencourt y Molina, ingeniero e inventor. Asimismo, en la fachada de la calle Ruiz de Padrón se colocaron los bustos de Nicolás Estévanez, militar, político y escritor; Tomás de Iriarte, literato; y Valentín Sanz, pintor.
Como el concepto museístico había quedado muy desfasado en esta primera fase de las obras, al haber compartimentado las diferentes plantas en pequeños cubículos y disponer de pocas salas de mayores dimensiones, en 1964 el arquitecto Enrique Rumeu de Armas llevó a cabo una remodelación total del edificio con el fin de personalizar las obras de arte más importantes, logrando obtener catorce salas en las que se expondrán, todas conservadas con controles de humedad.
El Museo dispondría de mayor espacio expositivo a partir de 1959, cuando se llevó a cabo la separación del material no artístico, el cual sería el germen del Museo Arqueológico y el de Ciencias Naturales del Cabildo Insular; y cuando la Biblioteca Municipal se trasladó a su actual ubicación en el TEA, el 31 de octubre de 2008.
En las cinco salas que tenía el primer Museo Municipal, inaugurado el día de Navidad de 1908 en el antiguo convento franciscano, se expondrían las obras cedidas por los artistas Pedro Tarquis, Teodomiro Robayna, Nicolás Alfaro, Cirilo Truilhe, Fernando Ferrant y Gumersindo Robayna Lazo, padre de Teodomiro; cuadros de temática religiosa recuperados de los conventos suprimidos; ocho obras procedentes del fondo del Museo del Prado que Luís Maffiote había traído para montar una exposición en el Teatro Guimerá con motivo de las Fiestas de Mayo de 1900; y las banderas inglesas tomadas en la Gesta del 25 de Julio. También, el Ayuntamiento donó algunos cuadros que decoraban las Casas Consistoriales, a la vez que adquirió obras de Ángel Romero Mateos y de Manuel López Ruiz, y cinco pinturas traídas de Europa por Juana Deghony, viuda de Buch.
Con los años, a estas colecciones se le irían añadiendo cuadros y esculturas del Museo de Arte Moderno de Madrid, 80 láminas de Los Caprichos de Goya, y 98 aguafuertes donados por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, gracias a las gestiones realizadas por WAntonio Dominguez Alfonso, diputado a Cortes por Santa Cruz de Tenerife, y por Juan Bautista de la Torre y Vega, Conde de Torrepando, senador por las provincias de Puerto Rico, Zamora y Canarias.
En 1933, al inaugurarse el actual edificio de la calle José Murphy, los fondos del Museo de Bellas Artes comenzarían a aumentar con los seis cuadros de Valentín Sanz, comprados a la familia; la colección de veinte óleos, acuarelas y dibujos de Nicolás Alfaro, donadas por su hijastra Adelaida Leonart, traídos desde Barcelona; los lienzos dejados en depósito por la Capitanía General de Canarias; las pinturas de los s.XVI y XVII dejadas en depósito en 1940, dentro del programa El Prado Disperso; y los tres óleos que en 1946 decoraban la antesala y el descansillo de la escalera de honor del Palacio de Carta cuando fue adquirido por el Banco Español de Crédito.
En 1964 se añadirían las obras de Gumersindo Robayna, la colección de Pedro de Guezala y el legado de Arturo López de Vergara. En 1993 pasaría a engrandecer la pinacoteca el Tríptico de Nava y Grimón, óleo sobre tabla pintado en Belgica en 1546, legado por la Fundación Cepsa y el Ayuntamiento.