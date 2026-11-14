Quedarse en Santa Cruz para llegar más lejos

El Campus Business & Tech Santa Cruz es una evolución del modelo académico de la Universidad Europea, que da una identidad común a proyectos con empresas, investigación aplicada e internacionalización que ya están en marcha.
Las empresas buscan perfiles capaces de entender un problema, trabajar con datos e inteligencia artificial y defender una solución ante un cliente. Esa capacidad se demuestra con proyectos reales, con soluciones prácticas y efectivas para los problemas, con desafíos para impulsar el desarrollo y la innovación, con resultados medibles basándose en su efecto y relevancia y con colaboración y sinergias entre todas las áreas.
En este contexto se sitúa la Universidad Europea de Canarias. Su argumento para las familias no es que quedarse sea más cómodo, sino que puede ser más rentable: formarse en Santa Cruz, trabajar desde el primer curso con empresas e instituciones de la isla y, a la vez, salir al exterior cuando el aprendizaje lo pide.
El nuevo campus se apoya en el modelo de aprendizaje experiencial de la Universidad Europea, el mismo que comparten sus campus en la península. “No estamos cambiando el modelo académico, estamos evolucionando el concepto de campus: uniendo capacidades que ya existen para darles más interacción, proyección y oportunidades”, explica la rectora, Cristiana Oliveira.
La secuencia es la inversa de la clase tradicional. Primero, una empresa o una institución plantea un problema con datos reales. Después, los estudiantes investigan, diseñan y defienden su propuesta, y docentes y profesionales la contrastan.
La oferta vinculada incluye Administración y Dirección de Empresas (en castellano e inglés), Marketing, Publicidad, Derecho, Analítica de Negocios, Gestión Logística, Arquitectura, Inteligencia Artificial y Matemáticas. La hoja de ruta contempla Física y un doble grado en Física y Matemáticas, que será una de las novedades del próximo curso académico, además de posgrados como el MBA, Dirección Financiera, Logística y Cadena de Suministro, o Marketing Digital y Comercio Electrónico, Sistemas Integrados de Gestión, Negocios Internacionales, Gestión Hotelera presenciales, semipresenciales u online según el programa.
Proyectos en marcha
En octubre de 2026, estudiantes de la UEC participaron en Advertising Week New York, uno de los grandes encuentros mundiales de marketing, publicidad y tecnología, y visitaron Meta, OpenAI, Google, Paramount y TikTok. Fueron visitas académicas, que permitieron ver desde dentro cómo trabajan quienes están transformando la comunicación y la inteligencia artificial.
En la asignatura Fundamentos de la Estrategia Publicitaria, alumnos de tercero trabajan sobre un briefing de Grupo Número 1 para mejorar el posicionamiento de Vans en Canarias. Investigan el mercado, definen públicos y ajustan su plan a un presupuesto real; su aplicación dependerá de la valoración de la empresa.
El Observatorio de Estudios de Mercado y Opinión (OEMO) ya analizó la digitalización y la sostenibilidad de más de cien pymes de Santa Cruz y estudió las marcas canarias. Este curso se centra en la moda y la artesanía del archipiélago.
Los estudiantes de Arquitectura presentaron al Ayuntamiento de Santa Cruz cinco propuestas para renaturalizar barrancos urbanos, recuperar el ciclo del agua y crear zonas verdes; son propuestas académicas, no obras ejecutadas. En el Taller de Proyectos G2, el programa Una casa para toda la vida, desarrollado con Sinpromi y el Cabildo de Tenerife, diseña la accesibilidad y la adaptación de la vivienda a cada etapa vital.
En mayo de 2026, el Boot Camp de adopción de inteligencia artificial organizado con Atos formó a profesionales de empresas y administraciones. Y la colaboración con Proexca prepara a jóvenes en negocios internacionales, con opción de prácticas fuera de Canarias.
Business and Tech en las facultades
José Serrano, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, asegura que el ecosistema Business and Tech “lo llevamos a cabo en el aula, pues cada vez más asignaturas trabajan sobre el reto de una empresa o una institución real; en la investigación, pues el Observatorio convierte esas preguntas en conocimiento útil para el tejido empresarial canario; y en la proyección, abrimos la escala internacional para que el alumno compare lo que hace aquí con lo que hacen las grandes compañías”.
Juan Diego López Arquillo, vicedecano de la Escuela de Arquitectura, aplica la misma idea al territorio. “Los límites técnicos, sociales y ambientales forman parte del problema desde el principio. El objetivo es que los estudiantes aprendan a proponer y defender soluciones ante necesidades reconocibles”, asegura López.
A la altura de las universidades de referencia
Las universidades más innovadoras del mundo han dejado de medir su calidad solo por lo que enseñan y la miden por lo que sus estudiantes son capaces de resolver. La inteligencia artificial es el mejor ejemplo. La Universidad Europea ha desarrollado un marco de competencias que va del uso ético y seguro a la creación y, en perfiles especializados, al desarrollo de sistemas. La evaluación distingue tres situaciones: cuándo el estudiante debe demostrar lo que sabe sin IA, cuándo puede apoyarse en ella y cuándo se evalúa su capacidad para usarla con responsabilidad.
“No queremos profesionales que se limiten a obtener respuestas automáticas. Queremos que sepan formular las preguntas, verificar resultados, entender los riesgos y decidir con criterio”, afirma la rectora. “La IA importa en Marketing, en Derecho, en Arquitectura y en Educación; su valor depende de la disciplina y de la responsabilidad de quien la utiliza”, agrega Cristiana Oliveira. “Queremos que quien escuche hablar de este campus entienda que aquí sucede algo relevante: el talento se forma conectado con problemas reales, las empresas participan en ese aprendizaje y el conocimiento se proyecta desde Canarias al mundo. No es una promesa abstracta; son experiencias y ya están ocurriendo en el día a día de cada alumno”, concluye la rectora.