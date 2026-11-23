Teresita Negrín Hernández (Agulo, La Gomera, 1959) fue la primera mujer que tocó la batería en Canarias, en una gran banda. Esa gran banda fue Los Bajip de La Gomera, que debe su nombre a las iniciales de sus cinco fundadores: Benedicto, Antonio, Julio, Inocencio y Perico. Teresita sigue viviendo de la música, una vez desaparecida la Orquesta Los Bajip de La Gomera, ahora en un dúo llamado Guarapo. Entró a tocar la batería a los 15 años, cuando su hermano Antonio se marchó a hacer la mili. Fue la tercera mujer en España que tocaba este instrumento. Además, tenía -y tiene- una gran voz. Ya he dicho alguna vez que la Orquesta Los Bajip nació el mismo año en el que Los Beatles sacaron a la venta el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Los Bajip no fue una orquesta cualquiera. Con Lusa y Aries primero y después con Manzana vendieron más de un millón de casetes, consiguieron dos trofeos de oro por sus éxitos y se convirtieron en un hito dentro del pop canario. Manzana editó cinco producciones de la banda gomera, y ahora, con motivo de cumplirse el 60º aniversario del nacimiento de la orquesta más popular que ha existido en Canarias, esta compañía discográfica lanza de nuevo casi toda su obra, remasterizada por Javier Segura, con una gran calidad y con las canciones grabadas entre 1983 y 1989. Se pone en circulación un CD-Box con los cinco CD originales y un doble vinilo bajo el título Sus éxitos esenciales. Esta producción ha sido apoyada por el Cabildo de La Gomera y la próxima presentación oficial estará presidida por su titular, Casimiro Curbelo. Con Teresita hemos hablado de la historia.
-¿Qué fue para ti la banda?
“Yo no estaba en ella en los comienzos, era sólo una niña. Entré cuando mi hermano Antonio se fue al cuartel. Recuerdo que mi primera actuación fue en El Hierro, en el año 1970”.
-¿Y qué es lo que recuerdas de aquellos tiempos?
“Pues, mira, hubo momentos muy buenos y momentos muy malos. El peor, naturalmente, cuando mi hermano Benedicto y su pequeña hija murieron en un accidente de tráfico, en la autopista del Sur. La orquesta estuvo parada cinco meses y todos nos quedamos paralizados, sin poder reaccionar. Luego ya todo no fue igual”.
-¿Quién te enseñó a tocar la batería?
“Precisamente fue Benedicto. A él le debo mi aprendizaje; bueno, y a Ringo Starr”.
-¿Te atreverías a seguir tocándola?
“Llevo años sin hacerlo, no sé”.
-¿A qué grupo se parecía Los Bajip?
“A ninguno, a nosotros nos copiaban nuestro estilo. Fuimos pioneros en muchas cosas”.
-Pero tendrán alguna influencia.
“Quizá influencia mexicana y colombiana, pero es difícil de explicar. Algunos lo llaman sonido gomero, o punteo gomero. Lo que si sé es que hicimos historia”.
-¿Y por qué se acabó la Orquesta Los Bajip?
“Por varios motivos, el principal la muerte de mi hermano. Pero, fíjate, el sustituto de Benedicto murió en la autopista del Sur, en un accidente ocurrido a dos kilómetros de distancia de donde se habían matado mi hermano y su hija. Yo me negué a seguir. No podía”.
-También ustedes formaron otro grupo, ¿no?
“Sí, Los Alegres Colombinos, un mariachi que fundamos mis hermanos y yo, que logramos ser Disco de Oro, cantando canciones mexicanas, colombianas, etcétera”.
-Tienes dos hijos, eres viuda. ¿Ellos valoran que fuiste una pionera?
“Espero que sí, que ellos valoren lo que conseguí”.
-¿Ganaron dinero con la orquesta, con Los Bajip?
“Sí, mucho. Y repartíamos a partes iguales, dejando una como fondo para los gastos de la banda”.
-¿Cuánto tiempo estuviste tocando la batería?
“Dieciocho. La gente se acercaba a verme como con miedo, porque no se lo creía, pero mi marido entonces se encargaba de mantenerlos a todos a raya, porque algunos intentaban ligar. Yo no le daba importancia, hacía la vista gorda. Era muy joven, me casé a los 21 años. Pero quiero decirte que ganamos mucho dinero, pero otros ganaron también mucho con nosotros: productores, discográficas, empresarios”.
-El disco que los disparó fue el famoso ‘Dice que te vas’, o como quieras llamarlo (‘Pa La Gomera’ es su título original), que luego cantó Palmera. ¿No es cierto?
“Sí, fue uno de ellos. Inocencio convirtió en música pop una melodía del folklore canario y aquello se convirtió en un éxito”.
-¿Qué te decía el público al verte tocar la batería?
“Al principio me miraba como un bicho raro, luego ya se fue acostumbrando. Era divertido”.
-Algunos dicen que la Orquesta Los Bajip interpretaba música para magos. Yo no lo creo.
“¡Que va!, la elite, los universitarios, aquellos tíos de izquierdas, iban todos a vernos actuar”.
-¿Eres consciente de que fuiste la primera en el instrumento que tocabas?
“Sí y yo creo que sigo siendo una especie de mito dentro de las orquestas de esta tierra”.
-¿Quién era el alma de aquella banda?
“Cada uno tenía un cometido. Inocencio era el manager y él te lo puede contar mejor. Traíamos letras poco conocidas de Iberoamérica y las adaptábamos. Yo era la pequeña de los hermanos. Cuando ahora canto Tú te vas, que fue un éxito de mi hermano Benedicto, la gente se echa a llorar, porque lo recuerda”.
-Otros músicos alaban la trayectoria de Los Bajip.
“Por ejemplo, el famoso reguetonero Cruz Cafuné elogia nuestra música y dice que sus padres se la ponían en casa y que la recuerda con cariño”.
(Manzana los fichó en el año 1982 por 600.000 pesetas, después de que Aries no quiso renovarles un contrato por el que les pagaba 25.000. Aquella fue la explosión de Los Bajip. Alberto Segura, director de Manzana, quiso incorporarlos a ellos y a Los Sabandeños. Y lo logró. ¿Que quién vendió más discos? Según Alberto Segura, andan a la par, pero aquella fue una época dorada de la música hecha en Canarias, con estilos tan distintos pero que pegaban tanto en el público).
-Teresita, ¿qué canciones cantas con el dúo actual, con Guarapo?
“Estoy sacando muchas canciones que yo interpretaba con mi hermano Benedicto. También quiero recordarte que quisimos formar una orquesta de solistas. Pero nos mataron los egos. Éramos Fernando, de la Orquesta Maracaibo; Alberto, de la Orquesta Tenerife; Arturo, de Los Roqueros de Garachico, y yo. Ya digo: nos mataron los egos, la cosa fue breve”.
-¿Es verdad que algunas veces te piden ‘El Gallo’, el éxito de Pepe Benavente?
“Sí, es cierto. Y yo les digo: llamen a Pepe y que él la cante, que lo hace de maravilla”.
-¿Qué recuerdas de aquellos discos de oro?
“Para ser más exactos Casete de Oro con Los Bajip y Disco de Oro con el mariachi Los Alegres Colombinos. Una vez se me acercó un señor y me dijo que a nosotros se nos escuchaba hasta en Australia. Aquello era impresionante. Fíjate que yo estrené tres baterías en mi vida como baterista. A nosotros nos llegaron a llamar Los Beatles de La Gomera y yo sé que es exagerado, pero en cierta forma nos gustaba. O sea, que te puedo decir que tengo influencias de Ringo Starr, cuando ambos tocábamos”.
(Inocencio, su hermano, ha contado que, al principio, no tenían dinero para instrumentos. Pero el pueblo de Agulo y su familia los ayudaron. Para comprarlos llegaron a firmar cientos de letras de cambio de cien pesetas. Los comienzos fueron muy duros pero la voluntad de esta familia gomera no conocía límites. Con Manzana grabaron cinco álbumes, que ahora se reproducen y que estarán muy pronto a la venta, como he dicho, en CD y en vinilo).
-¿Y por qué te dio por la batería?
“Bueno, a mí en realidad lo que me gustaba era cantar. Pero, claro, mi hermano Antonio se fue a la mili, quedaba una vacante y yo había aprendido mucho mirándolo a él, que luego se puso a tocar el bajo, cuando regresó del cuartel. Benedicto me dio muchas lecciones para que pudiera sentarme en la batería; y así aprendí. No me resultó demasiado difícil coger el ritmo, yo conocía la orquesta de memoria”.
-Tuvo la Orquesta Los Bajip tres productoras, ¿no es cierto?
“Sí, Lusa, Aries y Manzana, con esta última discográfica desde 1983 a 1991, después de la muerte de mi hermano Benedicto, que era el líder y el compositor de Los Bajip”.
-Desgraciadamente, dos de tus hermanos fallecieron.
“Sí, Benedicto, como te dije, en aquel terrible accidente, y Periquín. Quedamos los demás, que defendemos el legado de nuestro grupo y que nos alegramos de que parte del fruto de nuestro trabajo haya sido remasterizado y puesto a la venta de nuevo. Me alegro muchísimo de esta iniciativa de Manzana, en colaboración con el Cabildo de La Gomera”.
-¿Añoras aquellos tiempos, Teresita?
“Claro, por lo que fuimos y, por lo que se ve, por lo que seguimos siendo. Fue una época gloriosa para el pop y nosotros, en Canarias, dimos la talla. Vale la pena recordarlo, porque nos costó mucho trabajo hacer lo que hicimos y porque más de un millón de unidades vendidas no es nada usual”.
-Pues enhorabuena. Y a seguir cantando.
Teresita Negrín, primera mujer que tocó la batería en Canarias: “Al principio, la gente me veía como un bicho raro”
Teresita Negrín Hernández (Agulo, La Gomera, 1959) fue la primera mujer que tocó la batería en Canarias, en una gran banda. Esa gran banda fue Los Bajip de La Gomera, que debe su nombre a las iniciales de sus cinco fundadores: Benedicto, Antonio, Julio, Inocencio y Perico. Teresita sigue viviendo de la música, una vez desaparecida la Orquesta Los Bajip de La Gomera, ahora en un dúo llamado Guarapo. Entró a tocar la batería a los 15 años, cuando su hermano Antonio se marchó a hacer la mili. Fue la tercera mujer en España que tocaba este instrumento. Además, tenía -y tiene- una gran voz. Ya he dicho alguna vez que la Orquesta Los Bajip nació el mismo año en el que Los Beatles sacaron a la venta el álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Los Bajip no fue una orquesta cualquiera. Con Lusa y Aries primero y después con Manzana vendieron más de un millón de casetes, consiguieron dos trofeos de oro por sus éxitos y se convirtieron en un hito dentro del pop canario. Manzana editó cinco producciones de la banda gomera, y ahora, con motivo de cumplirse el 60º aniversario del nacimiento de la orquesta más popular que ha existido en Canarias, esta compañía discográfica lanza de nuevo casi toda su obra, remasterizada por Javier Segura, con una gran calidad y con las canciones grabadas entre 1983 y 1989. Se pone en circulación un CD-Box con los cinco CD originales y un doble vinilo bajo el título Sus éxitos esenciales. Esta producción ha sido apoyada por el Cabildo de La Gomera y la próxima presentación oficial estará presidida por su titular, Casimiro Curbelo. Con Teresita hemos hablado de la historia.