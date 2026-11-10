Cae un punto de venta de cocaína junto a un instituto de Tenerife: operaba a la salida de clase

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de cocaína en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife, y ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas. Las operaciones se realizaban a escasos metros de un instituto de educación secundaria, incluso durante la salida de los alumnos.
La investigación ha permitido intervenir 2,14 kilogramos de cocaína y 12.380 euros en efectivo. El detenido ha ingresado en prisión por orden judicial, según ha informado este martes, 10 de noviembre, la Policía Nacional.
Los agentes habían identificado al sospechoso en el marco de una operación contra la venta de sustancias estupefacientes. Las pesquisas apuntaban a que desarrollaba una actividad continuada de distribución de cocaína en las inmediaciones de su domicilio.
Vendía droga cerca de un instituto durante la salida de los alumnos
Durante las vigilancias, los investigadores observaron numerosos encuentros entre el sospechoso y otras personas. Los contactos se producían a diferentes horas del día y duraban apenas unos instantes, un comportamiento compatible con la venta de droga al por menor.
Uno de los aspectos que llamó la atención de los agentes fue la ubicación del punto de venta. La actividad se desarrollaba a escasos metros de un instituto de educación secundaria de Los Gladiolos, una zona frecuentada por menores.
Según la Policía Nacional, algunas de las presuntas transacciones se producían durante el día y coincidían con el horario de salida de las clases, cuando los estudiantes abandonaban el centro educativo.
Esta circunstancia suponía, según los investigadores, un riesgo añadido por la proximidad de la actividad delictiva a los menores.
Las vigilancias también permitieron comprobar que el investigado abandonaba el barrio en diferentes ocasiones a bordo de su vehículo. Los agentes sospechan que estos desplazamientos podrían estar relacionados con entregas de droga directamente en los domicilios de los compradores.
Intervienen más de dos kilos de cocaína y 12.380 euros
Una vez reunidos los indicios necesarios, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar el domicilio del sospechoso.
El operativo contó con la participación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional y de los guías caninos de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna.
Durante la intervención, los agentes localizaron 2,14 kilos de cocaína y 12.380 euros en metálico, que fueron incautados en el marco de la investigación.
La actuación permitió desmantelar el punto de distribución que, según las pesquisas policiales, funcionaba de manera continuada en este barrio de la capital tinerfeña.
Tras su detención, el investigado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión.
La Policía Nacional pide colaboración ciudadana
La Policía Nacional ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para detectar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
El cuerpo recuerda que cualquier persona que tenga conocimiento o sospechas fundadas sobre posibles puntos de distribución de sustancias estupefacientes puede comunicarlo a los agentes.
La operación se enmarca en las actuaciones policiales contra el tráfico de drogas y los puntos de venta que operan en zonas residenciales.