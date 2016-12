Las producciones cinematográficas en Canarias no pagarán IGIC

Las producciones cinematográficas se han convertido en una fuente importante de ingresos para el Archipiélago. Tras los últimos rodajes realizados en las Islas, el Gobierno se ha dado cuenta de que tiene que buscar incentivos para atraer grandes súperproducciones que generen ingresos y empleo en Canarias.

Solo Tenerife ingresó el año pasado 19 millones de euros por producciones audiovisuales nacionales e internacionales que rodaron en la Isla, lo que supone 11 millones más que en el ejercicio anterior (77,2%). Con estas cifras en la mano, es evidente que hay que afianzar a las Islas como industria cinematográfica. Para ello, el Gobierno, a propuesta de una de las consultorías experta en rodajes Assap, ha incluido en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, aprobados la pasada semana, la posibilidad de que las producciones que vengan a la Isla tributen el IGIC al tipo 0. Se trata de una fórmula, según explico el socio de Assap José Ramón Barrera, que ya existe y que se aplica para las obras de equipamiento comunitario realizadas por ayuntamientos o cabildos. “Se pide la autorización en la hacienda canaria para tributar al 0% y cuando se concede no se paga el IGIC. Lo que perseguimos es utilizar la misma fórmula para las producciones. Lo único que falta ahora es la orden de desarrollo que espero esté preparada lo antes posible. Esto es cómo se pide la autorización, el plazo de solicitud, etc”.

Para Barrera esto supone un claro “avance” con respecto al atractivo que ya tiene Canarias para las grandes súperproducciones, “por lo que espero que empiece a funcionar ya”.

Barrera (Assap): “Esta fórmula hace que el Archipiélago sea aún más competitivo para el cine”.

José Ramón Barrera explicó que cuando una gran superproducción viene a la Isla tributa el IGIC al 7% por todos los servicios que recibe, como por ejemplo, hoteles, ocio, transporte, alimentación, etc. “Esto significa que para un rodaje de unos tres millones de euros, podríamos estar hablando de 300.000 a 500.000 euros de IGIC”. Esto, en realidad no es un problema, porque esta producción, que no tienen ventas en Canarias, puede pedir perfectamente la devolución de este importe que la Hacienda canaria le da. “El problema”, explica Barrera, “está en que en muchas ocasiones la Agencia Tributaria tiene que devolver ese dinero sin que aún lo haya cobrado, con el hándicap de que tarda bastante. En la Península o Malta, el IVA se paga al 21% ó 25%, pero la diferencia es que se devuelve de inmediato, con lo que al final resultan más competitivos. Esta fórmula ahorra costes a la Administración y, además, evita que tenga que devolver el IGIC sin haberlo cobrado”.