Santiago Pérez: “La principal fórmula del cambio está en el PSOE, pero no es la única”

“La principal fórmula del cambio, y la que yo defiendo, está en manos del PSOE, pero no es la única”. Así lo afirmó ayer el portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, ante la posibilidad de que se presente una moción de censura en el Consistorio, donde gobiernan CC y PSOE, a raíz de la ruptura de ambos partidos en el pacto regional. Y es que desde prácticamente la misma constitución del pacto de gobierno en La Laguna, tras las elecciones municipales de 2015, la amenaza de la moción de censura ha estado siempre flotando en el ambiente. El descalabro en el poder que sufrió CC, que pasó de 13 a 7 concejales, frente al ascenso del número de ediles de partidos más progresistas, junto a un pacto de gobierno en el que desde el primer momento hubo tensión entre los socios, ha provocado distintas situaciones, a lo largo de este año y medio, en las que parecía que esa amenaza se iba a convertir finalmente en una realidad.

La última de ellas viene provocada por la ruptura del pacto entre CC y el PSOE a nivel regional, lo que podría abrir la puerta a que los tres concejales socialistas del equipo de gobierno lagunero apoyen una moción de censura propuesta por XTF-NC y Unid@s se puede, quienes han reiterado su intención de presentarla desde el inicio del mandato, y que cuenta también con el apoyo manifiesto del socialista Javier Abreu y, más que probablemente, con el del edil Yeray Rodríguez, tras renunciar a sus competencias municipales.

“Nosotros hemos dicho que nuestros tres concejales están a disposición y me parece que en el Ayuntamiento hay condiciones para presentar una moción de censura”, afirmó Santiago Pérez.



OBSTRUCCIÓN

En este sentido, explicó que “ese factor externo que había determinado que a La Laguna se le impusiera un gobierno desde fuera se ha desvanecido, luego, el campo está libre para que se respete la autonomía municipal y la votación de los ciudadanos, de donde surgió una mayoría progresista en 2015”, y “quienes obstruyen esa voluntad expresada en las urnas tienen que explicar por qué, en representación de que intereses”, afirmó en clara referencia al PSOE, al que le transmitió que “el futuro es hoy y el lugar es este para el cambio que votaron los ciudadanos de La Laguna”.

Sin embargo, el portavoz de XTF-NC apuntó que en este cambio “hay varias combinaciones” en las que también pueden entrar Ciudadanos y PP. “En mi opinión de las urnas salió un gobierno progresista pero también puede haber un gobierno de cambio, que eso no significa cargarse a CC, sino colocarla en la oposición, y facilitar la alternancia, que es esencial en el buen funcionamiento de la democracia. Tienen que entender que no pueden considerar el gobierno de las instituciones como un una finca particular suya, ganen o pierdan, y gobernar como si esto fuera la monarquía absoluta, que es como está gobernando Clavijo”, sostuvo.

En cuanto a la posibilidad de que de esta unión progresista salga su nombre como posible alcalde, Pérez apuntó que ser alcalde “es un honor pero no una prioridad” y que ahora mismo está “involucrado en que se produzca ese cambio”.

Antonio Alarcó: “El PP no ha tenido ningún contacto con ninguna formación política”

El portavoz de los populares laguneros, Antonio Alarcó, afirmó ayer, en un comunicado, que “la sombra de una moción de censura no hace ningún bien a nuestra ciudad”. “Estamos dispuestos a alcanzar acuerdos que aporten estabilidad al municipio, como nos propusimos al inicio del mandato, pero que nadie espere del Partido Popular que participe en un circo mediático”, sentenció. En este sentido, el concejal aseguró que el PP “no ha tenido ningún contacto con ninguna formación política más allá de las buenas relaciones existentes, en el intento de alcanzar acuerdos”. Alarcó añadió que la situación política que se vive en estos momentos no es la más idónea para “una ciudad como La Laguna que se juega mucho a corto y medio plazo, y un paso mal dado puede ocasionar un auténtico caos”, aseguró. “Lo importante es que los asuntos públicos dejen de ser fuente de conflicto político permanente”, apuntó.