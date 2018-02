Demandan a Guillermo del Toro por plagio en ‘La forma del agua’

David Zindel, quien el pasado mes de enero acusó a Guillermo del Toro por plagio en La forma del agua, ha presentado este miércoles una demanda contra el director mexicano, el productor Daniel Kraus y la distribuidora Fox Searchlight. El cineasta se ha defendido de las acusaciones asegurando que no conocía la obra.

El hijo del fallecido dramaturgo Paul Zindel asegura que la película debería ser reconocida como una adaptación de Let Me Hear You Whisper, obra que su padre escribió en 1969, debido a las similitudes entre ambos trabajos.

“A pesar de las similitudes entre la obra y la película, los acusados no se molestaron en obtener una licencia del demandante y los derechos de la obra ni incluyeron a Zindel en los créditos de la película”, alega el hijo del dramaturgo según informa Variety.

Por su parte, tanto Guillermo del Toro como Fox Searchlight niegan dichas acusaciones. En declaraciones a Deadline, del Toro aseguró que nunca leyó o vio la obra. “Nunca oí hablar de esta obra antes de hacer La forma del agua, y ninguno de mis colaboradores la mencionó”, apuntó.

NO ES UN ANIMAL, ES UN DIOS ACUÁTICO

La forma del agua narra la historia de una joven sorda que trabaja como conserje en un laboratorio en 1963, en plena Guerra Fría, donde se enamorará de un hombre anfibio que se encuentra ahí recluido. Let Me Hear You Whisper trata sobre una mujer que intenta liberar a un delfín de un laboratorio que utiliza a los animales para fines militares.

“[La forma del agua] no trata sobre un animal, trata sobre una deidad acuática. Estas dos ideas no son intercambiables o equivalentes”, ha señalado el director. “Nuestra historia es más compleja, entretejida con espías rusos, la Guerra Fría, amistad femenina, es mucho más compleja e importante que eso, y es completamente original”, añadió.

Desde Fox Searchlight han apuntado que “las acusaciones de Zindel no tienen base” y que defenderán “esta película innovadora y original”.

La forma del agua se presenta como la gran favorita en la próxima edición de los Oscar. El filme suma 13 nominaciones, entre ellas mejor película, director, y guion original.