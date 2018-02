Los canarios son… “argentinos con síndrome de down”, según Google

El blog Strambotic ha realizado un curioso mapa de España según los tópicos que se asocian a los habitantes de cada Comunidad Autónoma y que aparecen automáticamente en Google al hacer una búsqueda. Por ejemplo, si se escribe en el buscador “los madrileños son”, lo siguiente que aparecerá como entradas más buscadas serán las palabras gatos, pijos y chulos, por ese orden. Si se hace lo mismo con, por ejemplo, los andaluces, lo que aparece es gitanos, originales y los más guapos. Y así con cada comunidad hasta completar el mapa.

Con respecto a los canarios, las palabras que aparecen automáticamente y en primer lugar son africanos, españoles e inteligentes. Sin embargo, Strambotic ha preferido omitir “españoles” y elegir la entrada que aparece en cuarto lugar, tal vez por lo llamativa: “argentinos con síndrome de down”.

Y ¿por qué aparecen estos términos asociados a los canarios? Según explica el buscador en su página de soporte, “cuando comienzas una búsqueda en Google, puedes encontrar la información que necesitas más rápido con las predicciones de búsqueda. Las predicciones sugieren términos de búsqueda que están relacionados con los términos que ingresas y las búsquedas de otras personas”. Es decir, que si aparece “argentinos con síndrome de down” es porque muchas personas han realizado esa búsqueda concreta.

Sin embargo, no hay asociados términos a las búsquedas de “los tinerfeños son”, lo que significa que no ha habido suficientes búsquedas de ese tipo hasta ahora. Tampoco hay resultados para grancanario, majorero, conejero, lanzaroteño, herreño ni palmero. Curiosamente, sí hay resultados para “los gomeros son”, y en este caso el autocompletado de Google sugiere “de mala suerte”, aunque, por suerte para los habitantes de la isla colombina, la búsqueda hace referencia a un tipo de ficus, y no al gentilicio canario.