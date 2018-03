Arona diseña un plan pionero para dar compañía a mayores solitarios

Envejecimiento y soledad. Arona inaugura un plan pionero, Pequeños Momentos, para dar compañía a las personas mayores más solitarias del municipio.

El fenómeno del aislamiento social de los mayores es, hoy por hoy, un drama silencioso que se extiende por el mundo occidental. La vida se alarga, el colectivo de la tercera edad es cada vez más numeroso y con ello aumentan también los casos de soledad no voluntaria. Ni España en su conjunto ni Canarias escapan a una realidad que se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales del primer mundo. Las instituciones, y especialmente los ayuntamientos, constatan una creciente demanda de recursos sociales por parte de personas de avanzada edad, como centros de día y programas orientados al envejecimiento activo que les permitan mantener una mínima vida social y evitar así el aislamiento.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Arona, tercero en población de la Isla, acaba de dar un paso adelante al promover un plan para combatir la soledad de los mayores que no acuden a los centros de día ni participan en las actividades municipales para garantizar un envejecimiento activo.

Desde el área de Mayores, que dirige la concejal Pura Martín, encargada del proyecto, se recuerda que actualmente viven en Arona 13.320 personas con una edad superior a los 65 años, lo que supone el 14% del total de los 95.000 habitantes censados en el municipio a comienzos de año, un porcentaje que ha crecido casi seis puntos en el último año. Y es que el proceso de envejecimiento de la población se ha acelerado en Canarias y Arona no es una excepción. En el conjunto del Archipiélago, según los datos oficiales del Gobierno regional, se calcula que habrá más de medio millón de personas mayores en el año 2030.

Fuentes municipales confirmaron a este periódico que actualmente 115 personas reciben servicio de atención domiciliaria en Arona, fundamentalmente mayores con algún tipo de dependencia y también personas con diversidad funcional.

Pero el plan contra la soledad va más allá y no busca cubrir las necesidades que ya se prestan con este servicio. El nuevo programa del área de Mayores de la Concejalía de Servicios Sociales pretende dar apoyo emocional y afectivo a quienes se encuentren en situaciones de soledad.

valle san lorenzo y cabo blanco

El plan se iniciará en los núcleos de Valle San Lorenzo y Cabo Blanco, donde el Ayuntamiento ha localizado la mayor demanda potencial, aunque su intención es ir extendiendo este servicio al resto de barrios del municipio.

Pequeños Momentos, como se denomina este nuevo plan, es un proyecto participativo, en el que serán los centros y los propios mayores los que den a conocer los casos de soledad existentes en su entorno para poder actuar desde el Consistorio. La información será trasladada a las dos monitoras del programa, una de ellas perteneciente a Servicios Sociales de Arona y la otra al programa Ansina del Cabildo de Tenerife, quienes gestionarán los casos y organizarán las visitas acompañadas de las personas conocidas por los propios mayores. Esas visitas servirán para hacer un rato de compañía, sentarse a conversar, dar un paseo, leer o atender las demandas afectivas y emocionales de esos mayores.

“Una sociedad no puede medir su progreso únicamente en términos económicos. Un factor fundamental es cómo trata a quienes llegan a la vejez después de toda una vida de trabajo. No es suficiente cubrir las necesidades básicas de los mayores a través de servicios como la ayuda domiciliaria. No queremos que se sientan solos o abandonados, sino que cuenten con el apoyo y la ayuda de su Ayuntamiento”, manifestó a este periódico el alcalde de Arona, José Julián Mena.

Por su parte, la concejal de Servicios Sociales, Elena Cabello, aseguró que “los programas orientados a los mayores han ido ganando cada vez más importancia a medida que la población ha ido envejeciendo. Los poderes públicos no podemos mirar hacia otro lado”.