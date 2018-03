Candelaria apoya el arte a través de tres concursos nacionales

El Ayuntamiento de Candelaria, a través de la Concejalía de Cultura, presentó ayer la convocatoria de los Premios al Arte 2018 en cuatro diferentes modalidades: XV Certamen Nacional de Pintura Dimas Coello, III Concurso de Composición para Banda de Música Abilio Alonso Otazo, III Concurso para Grupo de Cámara Agustín Ramos y IV Concurso de Creación Literaria.

La presentación corrió a cargo de la alcaldesa, Mari Brito, el concejal de Cultural, Manuel González, y el músico Abilio Alonso Otazo, excusándose el pintor Dimas Coello y el músico Agustín Ramos, que no pudieron estar presentes.

En los tres certámenes podrán concursar personas mayores de 14 años y de cualquier nacionalidad, con un máximo de tres obras por participante. Los menores de edad que deseen participar en esta convocatoria deberán entregar autorización de padre, madre o tutor legal. En los tres casos, las obras deberán ser originales e inéditas y no deberán haber sido premiadas en otros concursos. Para cualesquiera de las tres modalidades podrán consultarse en la sede electrónica municipal de la web www.candelaria.es una vez publicadas en el (BOP). Para el concurso más longevo, el certamen de pintura Dimas Coello, el tema y la técnica de realización de las obras serán de libre elección, no pudiendo exceder el tamaño del lado más largo de 1,20 metros ni ser menor de 0,30 metros. Los premios que se otorgarán son de 1.000, 600 y 300 euros. Las mismas cantidades se entregarán a los tres primeros clasificados en el Concurso de Composición Musical para Cámara Agustín Ramos, mientras que para la composición de banda de música Abilio Alonso Otazo, los premios tendrán una cuantía de 1.500, 1.000 y 500 euros, respectivamente. Para el tercer concurso, de creación literaria -no microrrelatos, que este lo organiza la Concejalía de Educación para escolares-, los premios no serán en metálico, sino en material digital y la publicación compartida de las tres primeras obras elegidas.

La alcaldesa, Mari Brito, destacó la apuesta de Candelaria por el arte y, en concreto, puso como ejemplo el gran trabajo de las bandas de música de Las Candelas y la Nueva Banda de Igueste. Adelantó que en el actual borrador del presupuesto municipal para 2019 -“que en breve se llevará al Pleno para su aprobación”, relató- se contemplan más de 138.000 euros de subvención para bandas, agrupaciones y parrandas musicales del municipio.