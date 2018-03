Desenfreno con perdón de la Virgen

Una joven enfundada en un apretado traje rojo bajó de una de las cuatro guaguas seguida de una señora mayor con muleta que necesitó ayuda para poder hacerlo. Atrás, otra mujer de unos 40 años con una minifalda negra y varias de la misma edad que no dudaron en encender un cigarrillo apenas llegaron al Balcón de Higa, el restaurante de La Perdoma, en La Orotava. Allí se celebró la polémica cena de mujeres organizada por la Comisión de Fiestas de Fátima de Güímar con el objetivo de recaudar fondos para las celebraciones que tienen lugar del 1 al 27 de mayo.

La imagen resume lo variopinto de las comensales, que no solo venían del municipio sureño, sino de otros como Granadilla, El Tanque y hasta de Icod de los Vinos. En su mayoría llegaron en cuatro guaguas, dos grandes de 56 plazas, una de 39, y otra de 19. Dos de ellas fueron pagadas por el Consistorio (500 euros) para colaborar con la citada comisión.

Desde jóvenes de 18 años hasta mujeres que rozaban los 70, la iniciativa juntó a cerca de 200 féminas, según la organización. Las hubo vestidas con jeans y botas, y también las que llevaban ajustados vestidos y tacones que prometían vivir la noche, pasando por los sobrios trajes de falda y chaqueta de algunas señoras. La media de edad oscilaba entre los 40 y los 50 años, aunque la edad fue lo que menos importó, ya que todas estaban dispuestas a disfrutar de una noche que era solo para ellas, en aras de cumplir el lema de la celebración.

< ► > Fiesta erótica 'Solo para ellas'. / Andrés Gutiérrez

El último vehículo arribó pasadas las 21.10 horas y de allí bajó saludando la alcaldesa, Luisa Castro (PP). Tal y como prometió, acudió a la cita para demostrar su apoyo a una cena que se organiza desde hace 20 años, aunque en esta ocasión levantó la polémica por un cartel que anunciaba la elección de misses como Cachonda, Estrecha y Licenciada en Follometría, que han sido denunciadas en Fiscalía a través de la Unidad de Violencia de Género. Y como era de esperar, se llevó todas las ovaciones. Después de los stripers, claro. “Vamos a demostrarle a la plataforma feminista que no somos como ellas, que en el barrio de Fátima no somos canchanchanes y que en Güímar gobierna una mujer que tiene dos pelotas como un hombre”, declaró la presidenta de la comisión de fiestas, Carmen Perera, al presentar la velada. En el transcurso de la cena, la mandataria fue homenajeada con un ramo de flores y una distinción en la que se leía: La mejor, aunque aclaró, micrófono en mano que “las mejores somos todas las que estamos aquí y mi compañera Beatriz, del Ayuntamiento (en alusión a la concejal del PSOE), que es una valiente”, dijo en medio de un gran aplauso.

Entrega de bandas

En la velada no faltó nada. Amenizado por Pecaminosa y Delito, entre plato y plato hubo shows de transformistas, bailes, sorteos, sorpresas y la elección de Miss Salida, que ganó Nazareth Casanova; Miss Sensual (Belén Delgado González); Miss Entrada (Carolina González Moro); Miss Tacón (Lisbeth Díaz); Miss Cachonda (Jennifer Morín Perera), Miss Estrecha (Ana Delia Carbajal) y el título mayor: Miss Licenciada en Follometría, banda con la que se hizo Mariluz Cruz de León, de 52 años, y por la que pagó la módica suma de 60 euros. Todas ellas se mostraron orgullosas de lucir sus condecoraciones, de divertirse y participar en una fiesta a la que esperaron que el próximo año se sumen más mujeres y que, coincidieron, no es machista y persigue un objetivo solidario que es recaudar dinero para las fiestas, “y no hay nada malo ni raro en ello”.

Loly Star, Grandpa y Marcelo Kaufmann deleitaron al público con canciones de Roberto Carlos, Alaska, Fangoria, Lola Flores y la mexicana Gloria Trevi, tan variadas como el perfil de las participantes. Y hubo quien se quedó con ganas de más y pedía a gritos “una de Raffaella Carrà”.

El gran momento llegó justo a la medianoche. Cuando apenas faltaban unos minutos para las doce aparecieron Diego y Josué. El primero, un chico argentino con atuendo de policía, y el otro, un canario con vestimenta similar a la de un guanche, los dos stripers que desbocaron a gran parte de las mujeres presentes.

No faltó nada, desde sillas hasta plátanos, pasando por juguetes eróticos, nata y leche condensada que avivaron el fuego de las más atrevidas, quienes no dudaron en seguir el juego erótico de los dos boys. “Esto no es una despedida de soltera. Todas somos mayorcitas y las imágenes ya están circulando por las redes sociales”, advertía tímidamente Kaufmann, conocido productor y director artístico brasileño. Las que bailaban junto a los stripers hicieron caso omiso del aviso ante la mirada atónita de unas pocas, mientras que otras intentaban, subidas a las sillas, no perderse ningún detalle, y otro grupo inmortalizaba el momento con sus teléfonos móviles.

Una entrada de 24 euros, dos guaguas puestas por el Ayuntamiento y una velada desenfrenada por una buena causa: recaudar fondos para las fiestas de la Virgen de la Fátima, cuyo nombre no pudo ser evitado, y la cantidad recaudada fue el secreto mejor guardado de la noche.