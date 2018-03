Fidela Velázquez: “Que CC hable del código ético de mi partido para que renuncie es el colmo de la desfachatez”

Fidela Velázquez, alcaldesa de San Juan de la Rambla (PSOE), decidió convocar un pleno extraordinario que se celebrará el miércoles para explicar su situación procesal y la del primer teniente de alcalde, Cayetano Silva, ambos investigados por un supuesto delito de prevaricación. Lejos de evitar hablar de este asunto, la mandataria decidió hacerlo ante toda la Corporación, los vecinos de su pueblo y los medios de comunicación en aras de la transparencia y porque considera que se trata de una trama de casos inventados caracterizada por las mentiras permanentes, destinadas a conseguir en el juzgado lo que no se consiguió en las urnas. Y contra la mentira, no hay mejor antídoto que la verdad. “Quien no la debe, no la teme”, asevera.

– ¿Confía en arrojar luz sobre este caso al menos para los nuevos grupos de la oposición, como AUP-Sí se puede?

“He explicado estos temas hasta la extenuación y creo que la mayoría de mis vecinos lo tienen claro y coinciden conmigo en que lo justo no puede ser ilegal. Pero hay un lugar donde aún no consta: en las actas del Pleno, y quiero que lo haga porque marcan dos formas de entender la política. Debe constar que los hechos que se denuncian tienen que ver con la defensa de los más vulnerables y de los derechos de los trabajadores. Nadie que se presente a unas elecciones bajo una bandera progresista defendería otra cosa distinta. AUP-SSP tendrá la oportunidad de definir qué intereses defiende como partido, si los de los más vulnerables o los de los poderosos”.

– ¿Qué le pareció que este grupo la “invitara” a renunciar?

“Prefiero pensar que necesita profundizar en los temas y analizar el fondo y no la forma de este caso. Confío en que una formación de jóvenes preparados como sus dos concejales, tengan capacidad de análisis y puedan decidir en qué tipo de modelo político están, a sabiendas, además, de la gran mentira sobre la que se asentó la denuncia”.

-¿Y que CC se lo exija a usted y a su partido, el PSOE?

“Me parece una inmoralidad por dos motivos. Por un lado, porque en el caso de la indemnización al medianero, el actual portavoz conoce la justicia de la indemnización, porque pertenecía al gobierno cuando el entonces alcalde Manuel Reyes (AIS) incumplió la palabra dada por su compañero José Luis Martín, en funciones de alcalde accidental. Ello ocurrió en 2005, cuando tras la negociación con el medianero, Reyes expulsó del Gobierno a Martín. En segundo lugar, porque fue cómplice de la denuncia mendaz de Tomás Mesa a quien usó como brazo ejecutor. Que CC hable del código ético de mi partido como argumento sin nombrar esa deleznable conducta política es el colmo de la desfachatez”.

-Siguió adelante pese a ser advertida por el secretario y por el interventor de que actuaba en contra de la legalidad en la indemnización del medianero…

“El interventor hizo suya la advertencia del secretario, no hizo reparo de intervención en puridad. Esa advertencia iba en la línea de falta de documentación y posible prescripción de la deuda. Lo primero estriba en una deficiencia en el expediente, pero los ciudadanos no deben pagar la culpa de una administración ineficiente. Además, había la testifical del gobernante sobre el acuerdo. Entendimos que era suficiente, porque de no hacerlo, se habría producido un enriquecimiento ilícito del Ayuntamiento a costa del patrimonio de un ciudadano. La prescripción se interpreta como tal por un error en la calificación de la reclamación. Además, quien cumplimenta el expediente de compraventa no es el mismo secretario que luego hace la advertencia, por lo que se produce un error administrativo de interpretación, que no penal”.

-Según el escrito de la Fiscalía, el contrato de aparcería cesó en 2004, el Ayuntamiento adquirió el terreno en 2005 pero la reclamación entró en septiembre de 2011. ¿Cómo se explica?

“El contrato cesa precisamente porque el Ayuntamiento lo adquiere. Aquí ya hay un doble engaño del Consistorio al medianero: de un lado, no le informa, según el expediente, de su derecho a retracto. De otro, no le dice que la aparcería puede continuar legalmente durante otros seis años como mínimo. Se limita a negociar una indemnización tentativa que, encima, no se le paga. Parece que hay administradores políticos, como los que han gobernado mi pueblo, que pagan a los poderosos y engañan a quienes no se pueden defender. El medianero reclama verbalmente a Manuel Reyes, quien le contesta que le pague Martín. Este último llega a preguntar por ese pago en varios plenos, en los que sigue siendo concejal. En medio, se producen varios actos donde se deja constancia de la deuda municipal, como un juicio que el medianero ganó. Cuando entramos a gobernar, repitió la reclamación y le indicamos que se hacía por escrito. El resto está en el expediente y ya es conocido”.

-¿Por qué no consta el encargo las horas extraordinarias que se abonó a algunos empleados municipales?

“Ni eran horas extraordinarias ni se pagaron. Hubo una serie de trabajos que habían realizado por encargo algunos empleado, que no habían sido compensados por ellos y dicté un decreto para que quedara constancia de las mismas. Nunca se abonaron esas cantidades. Los encargos de muchos trabajos, como fue en este caso, se hacen de forma verbal, lo que no quiere decir que quien lo encarga no lo recuerde. El propio Tomás Mesa hizo muchos de esos encargos”.

-¿Por qué mantuvo durante más de un año al abogado que el anterior grupo de gobierno (PP-AIS) contrató como acusación particular del Ayuntamiento contra usted y Cayetano Silva?

“Cuando llegamos a gobernar, hacía tres meses de su contratación aprisa y corriendo, porque, en vísperas de las elecciones, como ahora, algunos pretendían lograr en los juzgados lo que temían que las urnas no les dieran. Mantuvimos a Pedro González pese a la hipertrofia acusatoria para demostrar que, pese a la manifiesta inquina del letrado elegido (concejal del PP en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz), la justicia, aunque lenta, avalaría nuestras tesis, como ha venido ocurriendo. Extinguimos la relación contractual cuando los servicios jurídicos municipales nos advirtieron que la prolongación del contrato era ilegal”.

– ¿Se va a presentar nuevamente como candidata en 2019?

“Aún no lo he decidido, y dependerá de las circunstancias. Pero quisiera recordarles a los que de forma torticera pretenden forzar los mecanismos democráticos intentando sustituir la voluntad de los ciudadanos, que algunas personas, entre las que me encuentro, hallan más razones y acicates cuanto más trabajoso es el reto y más se empeñan en quitarme del medio de forma torticera. Por lo tanto, posiblemente están usando la herramienta incorrecta para apartarme de la política”.