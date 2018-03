Un ilustrador realiza sus obras a cambio de los secretos más recónditos de sus modelos

Prejuzgar a una persona sin conocerla resulta ser la peor muestra de empatía que los humanos -seres sociables por naturaleza- podrían cometer. Detrás de cada rostro, de cada mirada existe una historia, a veces feliz y otras no tanto, que numerosas personas deciden esconder por el simple hecho de que parezca irreal.

El ilustrador filipino Terence Duarte ha querido indagar en los secretos más recónditos de sus modelos a cambio de un retrato, captando así la esencia de 100 personas en 100 días. El profesional ha cobrado sus obras a través de este singular método de paga: sus confidencias.

Las confesiones de los ilustrados por Duarte pueden conocerse gracias al perfil de Twitter @_mindlessness_. A continuación, compartimos algunos de estos retratos:

"Un día salí de la universidad y delante de mis amigos mi mamá me dijo que me tapase las piernas. No quería que viesen que había engordado, dijo que lo había hecho para protegerme de las habladurías. Ese comentario no abandonó mi mente y he sido bulímica desde entonces." pic.twitter.com/OuqT3QHxj2

