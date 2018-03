“La camiseta del F.C. Barcelona ha dañado el paisaje mundial”

Por Eduardo D. Pérez

Cada vez que escribe un libro, Andrés Chaves dice: “Este será el último”. Él sabe que miente. Hace cierto tiempo puso en circulación Todos los magos son del Barça, que ahora vuelve a lanzar Litografía Romero, que posee los derechos de esta edición. Y que será difundido por DIARIO DE AVISOS este sábado, a seis euros más el precio del periódico. “Ya escribo gratis”, dice el autor, que no tiene el más mínimo interés por percibir ni un solo euro por sus obras ya editadas. ¿Se ha convertido en un pasota? Desde que hace menos de un año cumplió los 70, le interesan pocas cosas. Algunos amigos dicen que se ha convertido en un viejo carrucho y otros que viste de joven cuando ya no lo es, por presumir. Este tío tiene la sana costumbre de no poner de acuerdo ni a amigos ni a enemigos.

-¿Es un libro anticatalanista?

“No, es un libro anticulé, como las bufandas que venden por fuera del Bernabéu”.

-Aparece, de nuevo, su libro en pleno procés.

“Es verdad lo que dicen que el Barça es algo más que un club. Se ha demostrado que es un club que hace política, política partidista e independentista. Allá esos aficionados que no quieren eso, pero que se sienten tan abducidos por la camiseta que siguen al equipo como si fuera un dios menor”.

-Se burla usted de su escudo, colocándolo en la manta esperancera del mago. ¿O me equivoco?

“Interprételo como quiera, pero yo lo que hago es una caricatura”.

-¿Y eso?

“Hombre, esos colores azul y grana han desvirtuado el paisaje mundial. Usted ve ahora a los porteadores negros de los safaris con las camisetas del Barça; y cuando los atentados destripan a la gente en Oriente Medio, los curiosos que se acercan a comprobar los daños tienen esas elásticas puestas. Es como una plaga. La gente de menor nivel es aficionada al Barça”.

-Usted, como siempre, provocando.

“No, no, qué va. Yo eso ya lo dejé. Ahora, como no tengo nada que vender, me he convertido en un eremita”.

-Ese libro, ¿se lo debía al Real Madrid, el club de sus amores?

“No, al menos no necesariamente. El Real Madrid es un club de leyenda, el mejor del mundo, que desarrolla una labor deportiva y cultural impresionante, que se ha convertido en el de mayor presupuesto del mundo y que es el mejor embajador de España en el universo. Esta sí que es la marca España”.

-¿Cómo cree que va a sentar el libro, en su nueva salida al mercado, esta vez con el DIARIO DE AVISOS?

“A los aficionados del Barça, como una patada en salva sea la parte, pero lo comprarán. A los indiferentes y a los aficionados al Real Madrid, de puta madre”.

-Es inevitable la pregunta. ¿Es Messi mejor que Cristiano Ronaldo?

“Messi es un jugador mediocre, con un centro de gravedad bajo y mucha velocidad. Cristiano es un dios del fútbol. La historia -y los datos- pondrán a cada uno en su sitio. A Messi no le luce ni la ropa”.

-¿Por qué juzga al mago tan severamente?

“Vamos a ver. Aquí al mago siempre se le ha tenido como un filósofo, cuando lo que a mí me parece es que se trata de un animal. Desde luego, hago las excepciones precisas. Y en el terreno del fútbol, el mago tiende a aficionarse al equipo de menor nivel. No digo que todos los seguidores del Barça sean unos velillos, pero una gran parte, sí”.

-¿Y eso no es faltarle el respeto al club y al propio mago?

“Sí, usted podría pensar eso. ¿Pero no están clamando en Cataluña por la libertad de expresión? Los independentistas catalanes, los Pujol, los Mas y todos esos se privan por acudir al palco del Nou Camp, que ahora se llama Camp Nou. Y todos gritan por la libertad de los presos y por el procés y por la jodida DUI; ya está bien de mandangas azulgranas”.

-¿Cuántos ejemplares se vendieron de El mago y su cuñado, que dio lugar al estudio de los comportamientos de nuestro hombre rural?

“Unos 40.000 ejemplares, algo insólito en un libro humorístico, que es sólo eso, un ensayo de sus comportamientos y un manojo de anécdotas”.

-¿Es suya la frase de que siempre hay un mago mirando?

“No, es de Manolo Alemán, el hermano de mi compañero Gilberto, paz descanse, que de magos sabía mucho porque trabajaba en el juzgado de La Laguna”.

-¿También critica en el libro a su personaje favorito, el cuñado del mago?

“Bueno, me olvido un poco de él en este libro, pero claro que aparece. El cuñado es el que cambia los mojones de los linderos, de noche, y el que soporta las iras del mago en las partidas de dominó. Y el que le lleva la escopeta en las cacerías. Y también es del F.C. Barcelona, por un tema mimético”.

-¿Qué diferencia ve entre el mago y el velillo?

“El mago ha ido perdiendo poderío en beneficio de hijos y nietos, los velillos, a medida que ha dejado el campo por la ciudad. Y con la llegada de estos a la ciudad se ha creado un peligroso espécimen llamado el elemento barriada, que suele bajar en tropel al centro de Santa Cruz, sobre todo en Carnavales, haciendo la capital insufrible porque es confianzudo, faltón y bebedor. Y mea en la calle porque al Casino de los Caballeros no lo dejan entrar”.

-¿Es usted elitista?

“Sí”.

-¿Y no le da vergüenza?

“Al contrario, estoy muy orgulloso de serlo. No tengo por qué aguantar el aliento de quienes no me gustan”.

-¿Y de derechas?

“No sé, no soporto las injusticias. No soporto lo que le está haciendo Rajoy a los jubiletas, por ejemplo. Ni la prepotencia del PP, ni a los horteras de Podemos, ni a los señoritos analfabetos funcionales de Ciudadanos, ni a los mentecatos de Coalición Canaria que no sueltan el poder porque no saben hacer nada fuera de él”.

-No deja usted títere con cabeza.

“No, por eso dicen mis amigos que me he convertido en un viejo carrucho, antipático e insoportable”.

-¿Tienen razón sus amigos?

“Sí, claro que la tienen”.

-¿Le puedo preguntar por quién votará cuando toque?

“Me lo puede preguntar y yo le diré que por nadie. Me quedo en mi casa y ya lo tengo decidido”.

-¿Está desilusionado con los políticos?

“Pero, ¿cómo no voy a estarlo cuando veo a gente que cobra 800 euros al mes de pensión y a Guindos le van a pagar 300.000 euros al año, chófer, coche, dietas, dos secretarias, vivienda y lo que cuelga en el Banco Europeo? ¿Y lo que se ha mamado Puigdemont? ¿Y el programita para su mujer? ¿Y lo que se han metido en la talega los bandidos de los Pujoles, madre superiora incluida?

¿Y los mamones del caso Gürtel? ¿Y los del Palau? ¿Y los de las tarjetas black de Caja Madrid? Podíamos estar hablando días de todo esto”.

-Pues sí que lo veo cabreado.

“Y más que lo voy a estar cuando el Barça gane este año la Liga Española y la Copa del Rey. Dicen que prefieren jugar la Liga Francesa, con el PSG y los demás equipos mediocres que la integran. Lo que le digo, un club menor, con miras muy cortas”.

-Tenemos que terminar. ¿No le da miedo contar todo esto, o al menos siente cierto pudor?

“No, yo he luchado mucho para poder opinar en libertad y este libro, Todos los magos son del Barça, es un ejercicio de sinceridad, en clave de humor, si usted quiere, por aquello de agarrarme al animus jocandi. Si no lo leen no se van a enterar”.

-Pues mucho que me alegro, oiga.