La Venezuela que yo conocí, antes y durante Chávez

He viajado a Venezuela tantas veces como a Nueva York. Alrededor de sesenta. En una de las últimas, tuve la oportunidad, gracias a mi amigo Paco Aznar, nuestro mejor vice consejero de Relaciones Exteriores, de visitar en su residencia de La Casona al entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

Nos ayudó mucho el general Arévalo Méndez, secretario general de la Presidencia y luego embajador en España. Fue a raíz de la tragedia de Vargas, en cuyo escenario fantasmagórico una reportera de la Televisión Canaria, Beatriz -lamento no recordar su apellido-, hizo a Chávez una entrevista sobre el terreno, que no fue valorada por el canal, ni fue premiada. Y se lo merecía, porque fue primicia mundial.

Chávez nos recibió, recuerdo, en La Casona. Yo dirigía La Gaceta de Canarias entonces. No llevaba en mi maleta un traje adecuado para visitar a un presidente. Por eso fui al hotel Tamanaco, a Clement -el mejor sastre de Caracas-, y me hice con un traje, con chaleco, hechos a medida, de mil dólares de principios del siglo XXI. Lo conservo, impoluto. Pero no me lo he puesto nunca más.

Cuando llegamos a la residencia presidencial de La Casona -donde hoy viven las hijas de Chávez mientras Maduro se refugia en Fuerte Tiuna-, el presidente apareció con un horrible chándal con los colores de su bandera. Tenía que haberme comprado una guayabera de treinta dólares y todo hubiera sido más normal. Trino Garriga hizo las fotos, que ya he publicado alguna vez. Chávez me pareció un encantador de serpientes, lástima que más tarde se hubiese radicalizado hasta el ridículo. Y que su locura haya conducido a su patria al desastre, queriendo imitar el proceso cubano de su amigo Fidel.

CON DON LUIS PASTORI

Durante mis viajes a aquel país me ha ocurrido de todo. Desde novias a entrevistas de calado. En cierta ocasión, mi amigo Paco González Yanes, un empresario portuense-venezolano, propietario de la compañía aérea Santa Bárbara entonces, nos invitó a Juan-Manuel García Ramos y a mí y a un equipo de Azul Televisión, estación en la que yo trabajaba, a visitar y entrevistar a políticos y empresarios de su país. Mantuvimos un almuerzo con intelectuales venezolanos, entre ellos don Luis Pastori, poeta de gran relieve, economista, académico, con un currículo impresionante. Consumimos varias botellas de Buchanan´s de 18 años. Estábamos presentes, entre otras personas, Paco González Yanes, Juan-Manuel García Ramos y un servidor. El almuerzo duró como siete u ocho horas. Salimos del restaurante de noche y habíamos entrado al mediodía.

Hablamos de lo divino y de lo humano, pasamos revista a la situación de Venezuela y nadie pudo adivinar lo que le esperaba al país en aquel momento. Don Luis Pastori, ya fallecido, era el suegro del exguerrillero y periodista Teodoro Petkoff, actual director del diario Tal Cual, ahora perseguido por el chavismo, acorralado a causa de su defensa de la libertad de expresión.

CON TEODORO PETKOFF

Fue Teodoro Petkoff miembro del Partido Comunista, fundador del Movimiento al Socialismo (MAS) y valiente defensor de las libertades. Lo entrevistamos Juan-Manuel y yo y es una lástima que en los archivos de Azul TV no se conserve esa grabación, aunque sí en las hemerotecas y en mi archivo personal, ya que fue transcrita para La Gaceta de Canarias. Petkoff fue distinguido con el premio Ortega y Gasset, concedido por el Grupo Prisa, que le fue entregado en Caracas: el chavismo no autorizó su viaje a España para que pudiera recogerlo. Había sido ministro con Caldera y creo que García Márquez escribió un reportaje sobre su huida de una cárcel de Fuerte Tiuna, donde fue recluido por su actividad guerrillera. Hablo de memoria. Nos trató de maravilla y fue muy valiente en sus declaraciones. Tal Cual ha sido, en los últimos años, un referente de oposición al chavismo. Y su editorialista de cabecera es un tinerfeño de Güímar, Laureano Márquez, con el que yo me he reunido varias veces en la isla.

Yo aproveché también aquel viaje para entrevistar para la televisión a Irene Sáenz, gobernadora, a la sazón, del estado de Nueva Esparta (islas Margarita, Coche y Cubagua), estado que me distinguió, en tiempos de Morel Rodríguez, con la Orden de Francisco Esteban Gómez en su categoría de primera clase. Irene fue Miss Universo en 1981, una espléndida mujer que rigió el municipio caraqueño de Chacao con acierto y que casó, en segundas nupcias, con un gomero rico.

EN LA CASA DE ESCOVAR SALOM

En otro viaje, Paco González Yanes me llevó a conocer a Ramón Escovar Salom, que fue fiscal general de la República y ministro de Exteriores. Escovar Salom fue también presidente del Tribunal Penal Internacional que juzgó los crímenes de la antigua Yugoslavia, representante permanente de Venezuela en la ONU y embajador de su país en Francia.

Fue, siendo adeco, quien encausó al presidente Carlos Andrés Pérez, de cuyo proceso resultó la separación de su cargo como presidente de la república. Era miembro, ya digo, de Acción Democrática, aunque ocupó cargos políticos -incluidos varios como ministro- con el copeyano Rafael Caldera. Me pareció una persona extraordinariamente interesante. Falleció en 2002. Residía en una vivienda relativamente modesta, en medio de libros y condecoraciones. Y me contó cosas interesantes de Chávez, a quien visitó en prisión, por mandato de Caldera, tras aquel primer golpe contra Carlos Andrés que resultó fallido. Creo que Chávez fue liberado por orden del propio Caldera.

Ustedes comprendan que hablo de memoria, porque estos son unos recuerdos apresurados, que Lucas Fernández y Carmelo Rivero me han pedido que compile cada lunes. Con Carmelo estuve en Caracas cuando la última elección presidencial de Carlos Andrés. Hace poco hablaba con el famoso periodista venezolano Nelson Bocaranda, que fue quien dio la noticia -burlando la instrucción del CNE-, en televisión, del triunfo de Carlos Andrés, imitando los gestos que el candidato realizaba en campaña, pero sin ofrecer su nombre.

Con ese gesto (abanando con sus manos), toda Venezuela supo, antes del final del escrutinio, que Carlos Andrés Pérez había ganado. Luego acabó como acabó, en medio de la corrupción, aunque desde luego, mucho menos que ahora cuando Venezuela es un estado de narcotráfico. Qué pena. Nelson sigue siendo un excelente periodista, con el que hace pocos días me tomé una botella de vino en la bodega de un amigo, en Tenerife.

DOMINGO, EL TARZÁN

Aquella fue una época importante para mí como profesional. Pero voy a dar un salto atrás porque el otro día, Zoilo López, un colaborador de El Diario de Tenerife.com, citaba a un personaje tinerfeño, a un actor que dio vida al único Tarzán español. Se llamaba Domingo Codesido Ascanio, aunque en la ficción su nombre era David Carpenter. Protagonizó varias películas en papeles de tío duro y guapo, una de ellas interpretando a Tarzán. Resulta que Domingo, que pertenecía a una conocida familia de la burguesía orotavense, hizo el servicio militar conmigo, en Hoya Fría. Y rebuscando en mi archivo -hay pocas fotos mías en el cuartel, dos me parece- encontré una en la que aparece Domingo. La quiero publicar hoy, como homenaje a este personaje. Cuando estábamos en el colegio, Domingo le decía a los alumnos godos, condiscípulos suyos, que en el Teide había indios y que atacaban a las caravanas, que no subiera nadie a Las Cañadas, porque había verdadero riesgo vital. Tenía una imaginación desbordante. Zoilo me dice que murió en Tailandia en 2006, poca gente sabe cómo. Era un personaje estrafalario, a quien recuerdo con mucho cariño. Esta foto fue tomada en Hoya Fría, a principios de los setenta. Actuó junto a Nadiuska, Lola Flores, Teresa Rabal y otros actores y actrices españoles de renombre y llegó a ser dirigido por Eloy de la Iglesia y por otros cineastas famosos.

Todos estos recuerdos los escribo, ya digo, sin comprobar demasiado los datos, basándome en mi memoria, que algunos estiman como prodigiosa, aunque yo les aseguro que no es tanto.

Lo mejor es el archivo fotográfico que poseo, parte importante del cual, sobre todo el más antiguo, cedí a la Biblioteca de Garachico, donde es cuidado con mimo -y está a disposición de los investigadores- por la bibliotecaria, Evelia Suárez, una persona encantadora y muy competente en su trabajo. Evelia me ayudó mucho cuando fui mantenedor de la Fiesta de las Tradiciones, de aquella Villa y Puerto, y compuse una pieza, que tendría que haber convertido en novela, sobre la fuga, por amor, de una monja del convento de clausura de aquella localidad.

Para ambientarla investigué en el excelente archivo del Ayuntamiento de Garachico, donde se guardan documentos de extraordinario valor. En fin, que he escrito tantas cosas en mi vida profesional -más de 30.000 artículos y ensayos, novelas, relatos costumbristas, etcétera- en casi cincuenta años de profesión que ya no sé cómo resumirlos.

En fin, queridos amigos, hoy he saltado de Venezuela al cine. Y estas líneas las escribo, apresuradamente, a las ocho de la mañana de ayer, domingo. He estado demasiado ocupado con el asunto de Cataluña para completar el relato con calma.

Por cierto, la actuación parcial y descarada de estos días a favor de los de su cuerda del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, me recuerda a la lamentable, espuria, desgraciada y tramposa de Diosdado Cabello, cuando era presidente de la Asamblea Legislativa de Venezuela, machacando a la oposición y favoreciendo al chavismo. Qué vergüenza para alguien que debería, al menos, aparentar imparcialidad, desde su cargo institucional. Roger Torrent es otro personaje estelar de la ópera bufa catalana, que me da que no tiene final. Qué vergüenza, repito.