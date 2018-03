Las ‘virales’ estrías de esta madre junto a sus bebés que exige naturalidad

Los complejos, esos malditos complejos que cada uno tiene dónde y cómo quiere, pueden generar una inseguridad tremenda (hasta puntos insospechados) a la hora de exponernos, sobre todo, cuando se trata de las mujeres que conforman una sociedad marcada por rígidos e irrazonables cánones de belleza.

Las estrías son un arma de doble filo: un popular complejo del que nadie se libra. Y es que las tallas en este sentido nada tienen que ver; estos surcos blancos o morados aparecen tanto en una 36 como en una 48.

Con todo ello, Emily Marson, que este pasado mes de diciembre daba a luz a sus dos gemelos, compartía en su perfil de Instagram una imagen de sus estrías donde, por la cara de ambos pequeños, son lo menos que importa en la instantánea. La mujer ha querido contar al mundo a través de las redes sociales que “empiezo a abrazar en lo que mi cuerpo se ha convertido”.

“Tus estrías no te definen, tu cicatriz no te define, tu flacidez no te define”, dice en su post, al tiempo que confiesa que “me ha llevado mucho tiempo aceptar quién soy y quiero ayudar a otras mujeres a aceptarse a sí mismas y sentirse guapas tal como son”, escribió Emily junto a la publicación que ya ha superado los 1.900 ‘me gusta’.