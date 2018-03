Los comerciantes de Salamanca se oponen a una remodelación de la calle

El Plan de Actuaciones en el Entorno Urbano de las Zonas Comerciales Abiertas de Santa Cruz ha puesto sobre la mesa una batería de medidas que en el barrio de Salamanca no han sentado demasiado bien. Entre esas medidas, publicadas en un medio de comunicación hace unas semanas, se exponía la eliminación de un carril, ensanchar aceras e incluso eliminar uno de los carriles ascendentes de la avenida Islas Canarias. Los comerciantes de la calle Salamanca han expresado su preocupación por lo que creen es un error e incluso han iniciado una recogida de firmas ante la posibilidad de que se lleve a cabo esta iniciativa.

Una posibilidad que, según confirmó a DIARIO DE AVISOS el edil de Promoción Económica de Santa Cruz, Alfonso Cabello, ni siquiera está en el cronograma del Ayuntamiento, precisamente por el rechazo que estas medidas conllevan y porque hay otras prioridades en la capital. El edil admitió que, comercialmente, la calle Salamanca funciona relativamente bien. “Sé cual es la opinión de los comerciantes y por eso la obra la descartamos en su momento”. Cabello explicó que el plan estratégico lo que hace es identificar oportunidades de mejora en la movilidad comercial entre las zonas comerciales. “En opinión de los técnicos se mejoraría la movilidad y competitividad comercial de esa zona con este tipo de obra pero eso no quiere decir que las vayamos hacer”, detalló.

“Los técnicos que contratamos, especialistas en materia de comercio y arquitectura, -continuó- opinan que lo mejor para esa calle es hacer esa obra, ensanchar aceras, eliminar una zona de aparcamientos, poner unos aparcamientos rotatorios y añadir espacios de carga y descarga. Sin embargo, aunque sea una buena solución, hemos descartado hacerla porque hay zonas que están peor”.

Cabello sabe que “el sentir en la zona es que no quieren ir a lo que se recomienda y nosotros tenemos las prioridades puestas en otro sitio”. “No está en un futuro cercano y puede que no lo esté nunca. En cualquier caso no se hará nada sin el acuerdo de los comerciantes”, concluyó el edil Alfonso Cabello.