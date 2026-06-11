La Orotava da la bienvenida a León XIV con el arte sublime del Corpus

“Qué pena que el papa no puede verla”, se lamentaba ayer por la tarde una señora mientras intentaba encuadrar en su teléfono móvil esa impresionante manifestación de arte efímero que es el Magno Tapiz de la plaza del Ayuntamiento de La Orotava, elaborado con arenas naturales del Parque Nacional del Teide. Una obra cuyo título de este año es Paraíso canario donde, curiosamente este año, el papa León XIV comparte protagonismo con la tradición.
Como ya es costumbre, cada miércoles previo a la celebración de la Infraoctava del Corpus Christi, la plaza Consistorial se convierte en un goteo incesante de gente. Centenares de personas se aglutinan en los perímetros del recinto, anticipándose a la gran celebración por temor a quedarse sin ver bien la alfombra el día grande. Es el reflejo de una expresión artística que no deja a nadie indiferente y que forma parte de la identidad de la Villa.
Ayer no fue una excepción. Desde la mañana hasta la noche, turistas con cámaras colgadas al cuello y grupos organizados se mezclaban con los propios vecinos y vecinas del municipio y compartían miradas de asombro mientras los alfombristas del colectivo Artearena se afanaban en dar los últimos y milimétricos retoques. Rozando las seis de la tarde el trabajo llegó a su fin.
El martes, durante las delicadas maniobras que se realizan para desmontar la gran carpa protectora que cubre la alfombra, el cielo encapotado dejó caer un par de gotas. El fantasma de 2023, cuando la lluvia destrozó gran parte de los tapices laterales, sobrevoló la plaza. Sin embargo, su director, Domingo González Expósito, le quitó importancia al susto. “Fue un sereno con lo cual, tampoco le vino mal a la alfombra”, sostuvo. Una forma de asentar la tierra.
Como ya es marca de la casa, este último siempre añade algún elemento escondido, “pequeños guiños” en el diseño, destinados a aquellos observadores minuciosos que disfrutan “jugando a encontrar lo oculto”. Este año, el secreto toma la forma de una araña autóctona canaria, mimetizada en el dibujo entre arenas volcánicas.
Su elección no es casual. El tapiz de este año plasma la rica biodiversidad del Archipiélago en la que se encuentran diferentes especies como el pinzón azul, el herrerillo canario, la alpispa, el tizón del Teide, el lagarto y mariposas cleopatra, algunas de ellas en peligro de extinción. A ellas se une la riqueza de la fauna representada por beroles, tajinates, hibiscos, lotos y la violeta del Teide.
Toda esta explosión de naturaleza ha sido concebida como una ofrenda a la Virgen del Carmen, que preside con solemnidad el centro del tapiz con motivo de dos efemérides: el 775 aniversario del Santo Escapulario (1251-2026) y el 75 aniversario de la consagración de la Villa, Valle y Arciprestazgo de La Orotava a esta advocación (1951-2026).
Igual que años anteriores, la Alfombra no olvida los problemas sociales que en esta edición se reflejan en la ayuda humanitaria con los migrantes que llegan a las costas de Canarias, representada en primer plano por una imagen del arropamiento a migrantes por la Cruz Roja, una de las entidades que colabora y que muchas veces permanece en el anonimato bajo la atenta mirada de León XIV que mañana visita la Isla para visibilizar el drama migratorio, la denuncia de la injusticia y el compromiso con los más vulnerable.
Un buen equipo con gente joven
Detrás del resultado final de esta gran obra de arte efímero hay un grupo humano de 23 personas que han trabajo sin parar. González se mostró satisfecho con el resultado conseguido por “un buen equipo, al que se ha incorporado gente joven, un total de 23 personas que han trabajado sin parar de manera ininterrumpida desde hace dos meses. En el último mes, de lunes a lunes”, puntualizó.
Un esfuerzo que el cuerpo siente “pero la mente está firmemente enfocada en hacer las cosas bien y con excelencia y por eso se le dedica cada minuto que sea necesario”, sostuvo el director. Por eso, después de tanto trabajo, espera que hoy la gente disfrute de la alfombra “y que el tiempo acompañe”.
Preguntado por el boceto de 2027, el artista prefiere el vacío creativo por unos días. “Todavía no hay nada pensado. Ahora es el momento de dejar correr las cosas. Ideas siempre hay, pero hay que permitir que el cuerpo y la mente descansen un poco antes de regresar a la rutina”, manifestó.
Con los deberes hechos, La Orotava se prepara para vivir hoy uno de sus días más grandes y solemnes de las Fiestas Patronales en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. El municipio tinerfeño se transformará en un museo al aire libre ya que más allá del Magno Tapiz que custodia la plaza del Ayuntamiento, cientos de alfombristas locales volverán a confeccionar, con flores, brezo y texturas vegetales, los tradicionales tapices y corridos que pavimentarán las principales calles del casco histórico.