El PP se personará como acusación particular en la causa contra Fidela Velázquez

Los trapitos sucios que sacó el socialista Ezequiel Domínguez de algunos concejales o dirigentes de los partidos con representación en el Pleno no fue la única sorpresa de ayer. La portavoz del PP, Liria Falcón, anunció en su primera intervención que su formación política se personará como acusación particular en la causa abierta contra Fidela Velázquez y Cayetano Silva, ya que así se lo había confirmado su presidente insular, Manuel Domínguez.

Velázquez y Silva presentaron el martes su escrito de defensa en el Juzgado Número 5 de La Orotava.

Velázquez: “No hagan un juicio paralelo hasta que hable la justicia”

“Quien calla, otorga”, dice el refrán. Y ayer todos callaron, o, mejor dicho, ninguno de los aludidos se defendió cuando el portavoz socialista, Ezequiel Domínguez, expuso los antecedentes de algunos concejales para justificar que ningún grupo de la oposición (AIS-CC, PP, AUP-Sí se puede y VxT) tenía derecho a pedir la dimisión de la alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, pese a que así lo hicieron todos en alusión al código ético del PSOE y a que esta pidió no ser juzgada antes de que se pronuncie la justicia.

No solo porque todavía no se ha iniciado la apertura de juicio oral, sino porque su pasado les condena también a ellos. Lo hizo durante la última parte del pleno convocado por la mandataria para exponer su situación procesal y la de su compañero, Cayetano Silva, ambos investigados por dos supuestos delitos de prevaricación administrativa. En concreto, por el pago de una indemnización de 4.200 euros a un medianero, debido a una deuda que mantenía el Consistorio, y por un decreto no ejecutado de pago de trabajos extraordinarios a empleados municipales. Así, Domínguez le recordó al portavoz de AIS-CC, Marco Antonio Abreu, que había sido condenado años atrás por agredir a un vecino y ningún concejal del PSOE pidió su dimisión. Tampoco la del exalcalde de su partido, Manuel Reyes, con arresto domiciliario por lo penal.

También le trajo a la memoria que cuando Tomás Mesa (PP), exalcalde y socio de gobierno de Abreu, fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol, este pidió esperar a que hubiera sentencia. Mesa fue condenado a un año y seis meses sin carné de conducir y a una multa de 1.600 euros por un delito contra la seguridad vial, tras verse implicado en un accidente de tráfico por alcance, “y usted nunca pidió que renunciara al cargo”, le espetó Domínguez a Abreu. En relación a Mesa, el concejal del PSOE se preguntó “cómo se atrevía a hablar de circo” cuando hay fotos de él que demuestran que las pruebas que presentó a la Fiscalía para acusar a sus compañeros eran falsas y por eso fueron archivadas.

Curiosamente, Tomás Mesa se ausentó del pleno apenas pasada una hora de las casi tres que duró la sesión. No escuchó las palabras de Domínguez y solo se pronunció en una ocasión para calificar de “circo” la comparecencia de Velázquez, a quien acusó de querer protagonismo, y solicitarle su dimisión.

La misma petición hicieron los portavoces de AUP-Sí se puede y PP, Juan Siverio y Liria Falcón, respectivamente. Esta última insistió en que la regidora municipal va a ser juzgada por un delito penal y no por una infracción administrativa.

“Ha cometido un grave error y, por lo tanto, debería salir de la Alcaldía y dejar paso a otro compañero”, sostuvo Siverio, aunque más tarde aclaró: “Serán los jueces los que diriman”.

El último en hablar fue Abreu, quien le reprochó a Velázquez el haber convocado un pleno para “lavar su mala imagen” de cara a la opinión pública y querer propiciar un clima de compasión, como víctima de una trama conspiratoria para apartarla de la vida pública.

La dirigente expuso su situación durante 45 minutos y criticó la “manipulación” de la oposición, pese a la “total transparencia” con la que su Gobierno ha actuado, “sin ocultar ni un dato y demostrando que cuando se actúa con criterios de justicia no hay más defensa que la verdad”.

Se dirigió especialmente a Marco Antonio Abreu, Tomás Mesa y Liria Falcón, a quienes les recriminó que no respetaran la presunción de inocencia, ni esperaran a que hubiera juicio. “Se agarran a una norma ejemplarizante de mi partido para exigir que dimita del cargo. Ya en 2015 la oposición decía que el juicio oral era inminente para evitar que me presentara a las elecciones”, remarcó.

Por todo ello, la alcaldesa les sugirió que “no hicieran un juicio paralelo” y esperaran a que el Juzgado Número 5 de La Orotava decidiera si traslada o no la causa al ámbito de lo penal.