“Quiero que tenga una vida normal”

Fran es un niño risueño. Muy alegre, aunque con un fuerte carácter, y con ganas de descubrir todo lo que encuentra a su alrededor. El próximo mes de junio cumplirá dos años. Un total de casi 24 meses en los que este pequeño y toda su familia han luchado para que Fran sea un niño más. Lo único que lo diferencia del resto es que presenta una trisomía del par 21, es decir síndrome de Down. La sonrisa del pequeño es la alegría de toda su familia, pero lo cierto es que todo este camino no ha sido fácil para sus padres, que reconocen que la vida les ha cambiado totalmente con la llegada del bebé. El cambio ha sido tal que este matrimonio fundó una asociación de personas con síndrome de Down en el sur de Tenerife, hace ya un año.

Aunque frecuentemente se realizan pruebas previas que detectan este tipo de patologías, en el caso de la madre de Fran, Pilar Pérez, no fue así, como detalla en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS. “Los primero días tras nacer nadie nos decía nada concreto; como era fin de semana, estaban los médicos residentes y me dijeron que se habían llevado al niño para ponerle oxígeno porque tenía unas características peculiares”, recuerda. Ya el lunes siguiente, los profesionales empezaron a trasladar las sospechas, sin confirmar nada hasta que una prueba definitiva señaló, casi un mes y medio después de su nacimiento, que Fran tenía síndrome de Down. Precisamente, uno de los aspectos que más ha echado de menos es un mayor acompañamiento por parte de los profesionales y que, incluso, algunos les preguntara a ellos cómo estaban afrontando toda esta situación que les vino de nuevas.

Pilar y su marido Francisco León ya tenían otra hija, Emma, que en esos momentos tenía casi dos años. Precisamente debido a la falta de antecedentes no le hicieron ninguna prueba específica en el embarazo, aunque por superar los 35 años, era recomendable. No obstante, esta tinerfeña duda sobre si le hubiera gustado saberlo con antelación y sobre la decisión que hubiera tomado al respecto.

Pese al impacto inicial, en ese momento el matrimonio se centró en las consecuencias de esta patología, ya que derivaba en una cardiopatía que hacía que su corazón no funcionara correctamente y que obligó a que el niño fuera intervenido antes de cumplir los seis meses. “El bebé estuvo en quirófano unas nueve horas, le extrajeron el corazón y, mientras le practicaban las técnicas necesarias, se lo sustituyeron por una máquina extracorporea”, detalla Pilar. A pesar de los complicados primeros seis meses, lo cierto es que la operación de Fran, además de garantizarle su supervivencia, modificó su carácter. “Después de la intervención el niño cambió, me lo activaron, ya no estaba tan cansado y no paraba quieto”, cuenta la progenitora.

Aunque este bache ya estaba sorteado -pese a que la familia es consciente de que esta cardiopatía congénita la seguirá padeciendo-, la lucha y el trabajo diario con Fran continúa. Desde que tenía dos meses, el pequeño acude dos veces por semana a sus terapias, tanto físicas como cognitivas, las cuales son afrontadas económicamente por sus padres. “Si no tienes recursos, es imposible, porque las ayudas son pocas”, cuenta Pilar. De hecho, matiza que, aunque ha solicitado ya la ayuda de la Ley de Dependencia, aún no dispone de ella.

En estos momentos, Fran tiene asignado un grado de discapacidad del 37%. “A nosotros nos preocupa, sobre todo, que en el aspecto cognitivo no le afecte y, aunque físicamente va evolucionando, aún no sabemos como se desarrollará el ámbito intelectual”, explica la madre. “Los niños se crían igual, pero es cierto que en este caso exige más dedicación”, precisa. “Mi objetivo es que pueda tener la vida más normal que le podamos ofrecer, con las mismas oportunidades que tiene su hermana y luchar por su inclusión”, añade Pilar.

“Me gustaría que estudiara una carrera y que, incluso, se sacara el carné de conducir si su capacidad intelectual se lo permite, pero sin frustrarme ni frustrarlo a él”, puntualiza. “Antes de tener a Fran no había tenido nunca contacto con una persona con síndrome de Down y ahora nos ha cambiado la vida”.