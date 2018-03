Reprueban a CC y a Alonso por su “fracaso” en movilidad

El Pleno de La Laguna acordó ayer reprobar “el fracaso de 30 años de gobiernos insulares de Coalición Canaria para prever, ordenar y resolver los problemas y necesidades de movilidad de los tinerfeños”. Así como “la decisión unilateral de Carlos Alonso, presidente del Cabildo, de incluir la Vía Exterior en el convenio de carreteras con el Gobierno de España, a fin de obtener financiación estatal para la construcción de una infraestructura que ha sido reiterada y unánimemente rechazada por la ciudadanía lagunera por los efectos devastadores que tendrá sobre el suelo agrícola del municipio”.

Así se recogía en una moción presentada por XTF-NC y Unid@s se puede que logró salir adelante gracias al voto de estos dos partidos junto con los de Ciudadanos y los tres concejales no adscritos Javier Abreu, Yeray Rodríguez y Zebenzuí González, quien ya se había abstenido, en el pleno del pasado día 5, en la reprobación al alcalde, José Alberto Díaz, y al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y que también salió aprobada.

Sin embargo, el Pleno también aprobó ayer una enmienda de sustitución del equipo de gobierno (CC-PSOE) en la que, sin entrar en concreciones, se manifestaba su “rechazo a la falta de previsión de los responsables institucionales canarios y al retraso durante años ante este problema”. Esta enmienda, que salió adelante con los votos de CC, PSOE, Ciudadanos, PP y el concejal no adscrito Zebenzuí González, también insta al Cabildo a que “acelere los proyectos para la creación de los previstos carriles adicionales para la exclusiva circulación de guaguas y vehículos de alta ocupación en la TF-5, considerándolo una obra prioritaria”. Además, se reiteró “el rechazo rotundo del Pleno” a la Vía Exterior “como fórmula para contribuir a la descongestión del tráfico”. “Mostrar nuestra reprobación a cualquier decisión del Cabildo de Tenerife contraria a esta postura del Pleno de La Laguna”, enfatiza el texto.

También se insta a Titsa a “realizar un estudio para ampliar los medios necesarios a fin de atender la demanda que pueda existir, ahora y en el futuro, entre los usuario del Norte y del área metropolitana”. Por último, se propone un acuerdo entre el Cabildo y los ayuntamientos para el fomento de campañas de concienciación del uso del transporte público.

En el debate, el portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, y el concejal no adscrito Javier Abreu denunciaron que detrás del proyecto de la Vía Exterior hay una “gran operación urbanística”, así como el cambio de criterio de Fernando Clavijo, quien, como presidente del Gobierno, no se ha posicionado contra la obra cuando, como alcalde, la había rechazado. El portavoz de CC, Antonio Pérez-Godiño, criticó que la reprobación a CC “significa que algunos grupos de la oposición tratan de coger el camino más corto, más demagógico y que no conduce a nada”.