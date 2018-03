Torres: “Sánchez comprende que la ruptura con CC es firme”

“Damos por roto el acuerdo con Coalición Canaria (CC) para la renovación de los órganos parlamentarios”. Así de claro lo manifestó a DIARIO DE AVISOS en la tarde de ayer el secretario general del PSC-PSOE, Ángel Víctor Torres, durante una conversación telefónica desde Madrid que tuvo lugar tras la reunión del grancanario con su jefe de filas estatal, Pedro Sánchez, de quien Torres dijo que “comprende y comparte nuestra decisión” respecto a los coalicioneros.

Sin dejar resquicio a duda alguna, Torres fue tajante sobre su ruptura con CC y los motivos de la misma. “Nos hemos enterado por los medios de comunicación de su pacto con el Partido Popular (PP), y nadie lo ha desmentido. Entendemos que no se puede confiar en quien negocia a tus espaldas, y por eso actuamos en consecuencia”, añadió el secretario regional del PSOE.

Su decisión implica que la referida renovación de las vacantes existentes en los órganos dependientes del Parlamento de Canarias no se aprobará en la votación prevista para ello el próximo martes, por cuanto no basta con los votos de CC, PP y la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

En concreto, los órganos en cuestión son la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo y el Diputado del Común, cuyo titular actual, Jerónimo Saavedra, anunció a este periódico que piensa dejar el cargo aunque no se haya elegido su relevo. Hay que tener en cuenta que Saavedra cumple 82 años este verano y que lleva un año y tres meses más de lo previsto en el desempeño de sus funciones.

Ante la posibilidad de que se replanteen su decisión desde aquí al próximo martes en caso de que CC no incluya el relevo del socialista Luis Ibarra al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Torres ni siquiera entró a valorar tal oferta y reiteró la decisión de su partido: “Insisto, damos por roto el acuerdo con Coalición Canaria. A día de hoy, nada nos hace cambiar de esa idea; simplemente, lo damos por roto”.

Este anuncio del líder de los socialistas canarios llega tras conocerse el acuerdo alcanzado entre CC y PP, cerrado a raíz de la reciente visita del presidente estatal de los populares y del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a Tenerife.

Como adelantó en una entrevista a DIARIO DE AVISOS, Rajoy mantiene su apuesta de aprobar los Presupuestos Generales del Estado antes de abril, para lo cual necesita, entre otros, el voto de la diputada coalicionera, Ana Oramas. A cambio de dicho voto y de mantener el control ejecutivo de Radio Televisión Canaria (RTVC), el PP isleño obtendrá, como se ha dicho, la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que pasará al exalcalde de la capital grancanaria Juan José Cardona, y la de Tenerife, donde el consejero insular del PP Pedro Suárez relevará a Ricardo Melchior.

También será para los populares la Presidencia del Consejo Consultivo (Pablo Matos), mientras que la de la Audiencia seguirá siendo para CC. En este cambio de cromos, la ZEC será dirigida por la concejal popular de Las Palmas de Gran Canaria Jimena Delgado, que sustituirá a Beatriz Barrera, al parecer futura consejera del Consultivo. Ante esta tesitura, que los socialistas sospechan que se pactó mucho antes de la fallida renovación de las vacantes del Consejo Rector de la RTVC, la decisión de Torres de romper con CC no se antoja, precisamente, fruto de una rabieta.

El hecho de que lo aclare sin ambages justo tras reunirse con Pedro Sánchez prueba que va en serio. Además, lanza un aviso para navegantes: “He trasladado al secretario general nuestro deseo de que la reforma electoral canaria se acometa en el Parlamento regional, pero, a día de hoy, lo vemos complicado por las reticencias de CC y la indefinición del PP. Si no es posible

-precisó-, habría que utilizar la tramitación del nuevo Estatuto en las Cortes, pero, en todo caso, trabajamos para que esté aprobada con vistas a las elecciones de 2019”.

Entre los temas tratados entre Torres y Sánchez también destaca el acuerdo para solicitar al Gobierno central que incluya obras del nuevo convenio de carreteras en el Plan de Inversión Extraordinaria, dotado con 5.000 millones de euros, a través de participación pública y privada, para gastar en obras de vías en España. El dirigente canario aprovechó para insistir en la necesidad de que se rubrique “con la máxima celeridad el convenio de carreteras, porque es uno de los grandes aspectos que deberían haber estado hace muchísimos meses”. A su juicio, “no es admisible ni aceptable que, estando en marzo de 2018 y teniendo que acabar el convenio de carreteras en diciembre de 2017, el Gobierno de Canarias y el de España no hayan conseguido tener un convenio firmado”.

En otro sentido, Ángel Víctor Torres lamentó que el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo haya rechazado la propuesta del PSOE para aumentar en 50 millones de euros las pensiones no contributivas y, al respecto, criticó que no haya “ni una sola propuesta fiscal en Canarias para las familias que no llegan a los 14.000 euros y que no hacen declaración de la renta”. En el marco de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Torres reclamó que se incrementen en 500 millones de euros las partidas para “cumplir con los pensionistas y los desempleados”. “Ello supondría que los pensionistas canarios cobren unos 43 millones de euros, lo que les compensaría con la subida de la carestía de la vida”, destacó.