Amaia y Alfred estrenan el videoclip de ‘Tu canción’

El videoclip oficial de Tu canción, tema con el que Amaia Romero y Alfred García representarán a España en el Festival de Eurovisión 2018 el próximo 12 de mayo en Lisboa, fue estrenado en la noche del viernes 9 de marzo en un programa especial de TVE.

La cadena pública apostó por todo lo alto emitiendo en prime time el vídeo, con la pareja como grandes invitados especiales y con Roberto Leal como presentador.

El esperado videoclip fue rodado el pasado mes de febrero en Madrid y ha sido dirigido por Gus Carballo, realizador de vídeos para artistas como Juanes, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Manuel Carrasco o Wally López. La cadena pública ha explicado que con la pieza audiovisual se ha querido transmitir la complicidad y sensibilidad que existe entre Amaia y Alfred, que son los protagonistas absolutos del tierno vídeo.

Orgullo es lo que siento de mis hermanos @Amaia_ot2017 y @Alfred_ot2017 he de admitir que me he emocionado al ver el videoclip pero bueno yo soy una llorona 💜💜💜 #VideoclipTuCanción

— Ana Guerra (@AnaG_ot2017) 9 de marzo de 2018