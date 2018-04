Aterrizaje de emergencia de un avión de pasajeros en el aeropuerto de Filadelfia

Este martes, un vuelo programado para salir de Nueva York rumbo a Dallas tuvo que ser desviado a Filadelfia al perder el motor izquierdo del avión, según ha informado un pasajero del vuelo 1380 de la aerolínea SouthWest al canal CNN. “De repente, escuchamos una fuerte explósión… Fue bastante aterrador, pero los pilotos hicieron un gran trabajo”, explicó”.

La cadena de televisión estadounidense pudo confirmar, a través de Southwest, que el vuelo salió del aeropuerto de LaGuardia de la ciudad de Nueva York, y debido a los problemas detectados tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Filadelfia de modo “seguro”.

Los bomberos tuvieron que ayudar a los pasajeros a desembarcar del avión.

Passengers can be seen calmly deplaning the Southwest plane that made an emergency landing in Philadelphia moments ago (Source: WPVI) pic.twitter.com/pA7QVzVHHW

— Brian Ries (@moneyries) 17 de abril de 2018