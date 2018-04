Detenidos cuatro menores por robar en un complejo hotelero

La Guardia Civil del Puesto Principal de Yaiza (Lanzarote) detuvo el 28 de marzo a cuatro menores de entre 15 y 17 años como presuntos autores de un delito de hurto realizado durante la madrugada del 25 de marzo en un complejo hotelero de Playa Blanca, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

De esta manera, la investigación comenzó tras el aviso del personal de vigilancia del complejo a la Policía Local, que acudió tras la sospecha de cuatro menores encapuchados que habían huido del lugar en dirección a la avenida marítima.

Hasta la zona se dirigió una pareja de la Policía Local, que identificó a cuatro menores que coincidían con la descripción física de aquellos, pero al no tener más evidencias ni constar denuncias, los agentes no los detuvieron aunque sí los identificaron e incautaron diversos objetos como dos teléfonos móviles y un reloj, de los que no justificaron su legítima procedencia.

Horas después varios clientes del complejo hotelero en cuestión acudieron a dependencias de la Guardia Civil en Yaiza para denunciar tres hurtos de los que fueron víctimas esa madrugada, aportando detalles concretos sobre los objetos sustraídos.

En este sentido, en base a esta información y a las diligencias realizadas por la Policía Local, los agentes localizaron a tres de los menores identificados, manifestando uno de ellos el lugar donde se encontraba un ordenador portátil robado esa madrugada, el cual fue recuperado y devuelto a su legítimo propietario.

La Guardia Civil detuvo días después al cuarto menor de edad –con numerosos antecedentes policiales– presuntamente implicado en los hurtos, quedando todos a disposición de la adscripción de la Fiscalía de Menores en Arrecife.