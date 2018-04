El Casino de San Miguel será el gran centro cultural del municipio

El Casino de San Miguel, situado en el casco urbano, se convertirá en el gran centro de la actividad cultural en el municipio tras el reciente acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la junta directiva de la emblemática sociedad sanmiguelera. El edificio, construido en 1926, será reformado por el Consistorio antes de final de año, a cambio de una cesión de uso temporal del inmueble durante los próximos 20 años para celebrar en estas dependencias los principales actos culturales de esta localidad, tal como recoge el convenio firmado por el alcalde, Arturo González, y el presidente de la Sociedad de Instrucción y Recreo Club San Miguel, Sebastián Martín.

Las obras de rehabilitación cuentan con un presupuesto de 423.140 euros, de los que el Cabildo aporta 380.826, mientras que el Ayuntamiento afronta los 42.314 restantes. La histórica casona, que ocupa una superficie de 470 metros cuadrados, además de jardines y una zona anexa para aparcamientos, está valorada en casi un millón de euros, según el último informe del arquitecto municipal realizado en agosto de 2017. Hasta ahora, sus dependencias han estado destinadas en su totalidad a recreo y esparcimiento de los socios del Club San Miguel, que mantendrán la gestión y explotación del bar y la sala de juegos. El Ayuntamiento se hará cargo del coste de los servicios de limpieza y del suministro de agua luz y teléfono, excepto en la zona de la cafetería.

De esta manera, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona dispondrá en un mismo inmueble durante los próximos 20 años de los espacios necesarios para llevar a cabo una variada programación cultural y social en el casco municipal sin necesidad de dispersar los actos por los barrios (que cuentan con una programación estable), evitando, además, desarrollar eventos en recintos que no reúnan las condiciones adecuadas, pero, sobre todo, se logra que la zona del casco histórico no renuncie a celebrar actividades por no disponer de una infraestructura apropiada.

El alcalde de San Miguel de Abona manifestó su satisfacción a este periódico por el acuerdo alcanzado, ya que permitirá recuperar un edificio histórico muy deteriorado por el paso del tiempo y fomentar las actividades culturales en un pueblo que hasta ahora no disponía de una infraestructura para este tipo de actos como pueda ser un auditorio o un centro cultural.

UNA PRIORIDAD

“Este era uno de los grandes retos del mandato: rehabilitar el casino y fomentar la cultura en un lugar tan emblemático y de tanto significado histórico para los vecinos de San Miguel”, señaló Arturo González, feliz tras fraguar el acuerdo después de un largo proceso de negociación con la junta directiva del Casino para sacar adelante el convenio. “La recuperación del patrimonio es una prioridad, como se ha demostrado con la rehabilitación del centro de mayores La Alborada o el Museo Casa Capitán”, manifestó el alcalde.

El Ayuntamiento y la Sociedad de Instrucción y Recreo Club San Miguel han pactado la creación de una comisión de seguimiento para el control y vigilancia del convenio, así como para las dudas que puedan surgir en cuanto a su interpretación y cumplimiento.

SE RECUPERA UN INMUEBLE HISTÓRICO PARA LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES

La remodelación del viejo casino permitirá la celebración de actividades como cine, teatro, exposiciones, talleres y conferencias, convirtiéndose en el epicentro cultural del municipio. El alcalde y el presidente de la sociedad celebraron el convenio.