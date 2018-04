El PSOE “amenaza” con los tribunales al PP por hablar de “compra de votos”

Airam Pérez Chinea (PSOE), concejal de Hacienda, y Mayca Coello, portavoz de Sí se puede en el Ayuntamiento de Candelaria, han coincidido a la hora de calificar las palabras de Juan Miguel Olivera, portavoz municipal del PP, en el Pleno del pasado lunes, como “unas acusaciones falsas y muy graves”. Incluso, pueden constituir “un ilícito penal”, según recalca Pérez Chinea, quien, atendiendo a su condición de abogado, no descarta que el Gobierno local emprenda una “respuesta judicial” a las acusaciones de “compra de votos” y “pagos de campaña” que lanzó Olivera durante el pleno de aprobación inicial del presupuesto de Candelaria para 2018.

“Las acusaciones vertidas el lunes por el portavoz del PP son falsas y muy graves, pero interpretamos que proceden de una formación que sabe que ha cometido un grave error político por su cerrazón y su falta de disposición a hablar, no ya a negociar, sobre un documento tan importante como es el presupuesto municipal. Ahora, pretende justificar su error echando mano de la más vieja política, que consiste salvarse intentando enfangar a los demás y, en este caso, a una organización como Sí se puede, que ha sido transparente en todo el proceso y que ha obtenido un resultado beneficioso para vecinos y vecinas de Candelaria”, dice Mayca Coello.

La portavoz de Sí se puede añade que “es una lástima que personas jóvenes hagan tan rancia política”. “De esta manera, se evidencia claramente la distancia política entre Sí se puede y el PP. Estamos satisfechos por haber decepcionado al PP, somos coherentes con nuestra idea de cómo debe hacerse la política y preocupados estaríamos si el PP nos elogiara por nuestras propuestas y por nuestro enfoque político, eso sí sería un problema para nosotros”, apunta. Coello insiste en que “el PP siempre ha querido dar a entender que lidera la oposición en Candelaria y no encaja que a Sí se puede no nos lidera nadie”. “Somos una organización política que trabajamos mucho y plenamente autónoma de cualquier otra. Apoyar el presupuesto que hemos negociado y que incluye nuestras propuestas no implica en absoluto dejar de hacer oposición o dejar de fiscalizar al grupo de Gobierno. A eso no vamos a renunciar bajo ningún concepto. Este presupuesto se aprueba tras muchas negociaciones y días de trabajo en los que conseguimos incorporar muchas de nuestras propuestas en asuntos sociales y en medio ambiente”, remarcó.

El concejal de Hacienda, Airam Pérez Chinea, tal y como anunció en el Pleno, se sumó a las palabras de la alcaldesa, Mari Brito, en el sentido de que “daremos una respuesta política y posiblemente judicial a “las acusaciones gravísimas del portavoz del PP”, al entender que “pueden llegar a constituir un ilícito penal”, a la vez que anunció que “vamos a visionar las dos horas de la sesión plenaria y decidiremos la acciones que tengamos que tomar”, en alusión a las palabras de Olivera sobre “pago de compaña” o “contratar gente y asfaltar calles a cambio de votos”.

“Trabajamos para el 100% no para el 45% de los candelarieros”

“Las declaraciones del compañero del Partido Popular están fuera de lugar y se retrata a sí mismo, porque nosotros trabajamos para el 100% de los candelarieros, porque los representamos a todos, los que no votaron y los que no, no trabajamos para el 45%, como dice hacerlo el PP”, comentó Airam Pérez Chinea, acerca de las palabras de Juan Miguel Olivera, durante el Pleno del lunes, en el que remarcó que el presupuesto lo habían votado en contra el 45% de los candelarieros, al sumar 10 concejales de CC, PP y Vecinos por Candelaria, cuando cuatro de ellos (CC) ni siquiera estaban presentes en el pleno y no votaron. “Olivera solo habla en nombre de sus votantes y a ellos tendrá que explicarle las razones para oponerse a un presupuesto expansivo y que el 10%, por ejemplo, va destinado a Servicios Sociales”.