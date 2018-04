El último chascarrillo en directo de Matías Prats y Mónica Carrillo

La presentadora de Antena 3 Mónica Carrillo ha sufrido hoy durante la emisión del informativo un inesperado ataque de tos en pleno directo, algo que, aunque molesto, no tiene la mayor trascendencia, a no ser que tu compañero de mesa no sea otro que Matías Prats. Y sí, lo ha vuelto a hacer: ha caído un chascarrillo sobre el incidente.

“Aquí estoy yo para salvarte”, le ha dicho el presentador cuando ha salido en ayuda de Mónica, que no podía hablar debido a la tos. Matías ha continuado narrando la información, referida a las fake news, pero en su cabeza ya trabajaba para que lo ocurrido no quedara solo en eso, un poco de tos en directo.

Tras el inesperado traspié, Mónica ha seguido con normalidad, pero avanzado el informativo, Matías soltó su broma al respecto. Mientras ella daba paso a una información sobre la Feria de Abril, Matías le decía, señalándola con el dedo índice, y en tono de broma: “Pues tú no estás en condiciones de ir”, ante las risas de ella.