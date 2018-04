La oposición municipal pide un pleno sobre el robo en el Lago

El pueblo tiene que conocer lo que ha ocurrido con el robo en el Lago Martiánez, pero también con el Gobierno municipal, Pamarsa y la gestión que se lleva a cabo en el complejo turístico del Puerto de la Cruz. Y el órgano de participación adecuado para hacerlo es un pleno, consideran los dos grupos de la oposición en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, el PSOE y la Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), que abogan por que se convoque una sesión de carácter extraordinario para abordar este asunto.

Esta intención se la trasladaron al grupo de gobierno (PP-CC) durante el Consejo de Administración de la empresa pública Pamarsa y una Junta de Portavoces, ambos celebrados ayer, donde se ha dado cuenta de la investigación del robo ocurrido el 16 de marzo, en el que se señala como autor directo al encargado de Pamarsa en las instalaciones, y que ha derivado en una investigación judicial.

Sin embargo, de manera previa a este paso, los socialistas han pedido por registro información, copias de todos los informes, expedientes y comunicaciones, remitidas a las áreas competentes en la prestación de los servicios y a la Alcaldía, puesto que consideran que “el máximo responsable es el alcalde, Lope Afonso (PP)”.

“El Gobierno se ha visto acorralado y no le ha quedado más remedio que dar la cara ante la importante labor de fiscalización que ha hecho el PSOE”, declaró al DIARIO su portavoz, Marco González, quien añadió que “si hay responsabilidades políticas, queremos aclararlas”. González también anunció que hará lo mismo el lunes con la empresa pública. “Queremos saber cómo se asignan los cargos, si se ha cubierto la vacante del trabajador despedido y cuál es el proceso de promoción interna que se ha seguido”, detalló.

Información

Pero la ACP no necesita toda la información solicitada por el PSOE para celebrar una sesión plenaria, ya que, además, “el Gobierno la tenía ayer sobre la mesa y no la facilitó”, remarcó el portavoz de la formación asamblearia, David Hernández. “Estamos en una comisión oficial del Ayuntamiento y no entiendo que se pidiera por otro canal”, indicó.

Hernández señaló que el grupo de gobierno manifestó “haber sido transparente”, pero, a su juicio, “únicamente lo ha sido con el delito en sí, pero no políticamente y con la gestión del Lago Martiánez”. Por lo tanto, insistió en que “hay motivos suficientes para convocar un pleno extraordinario, no solo para abordar la situación de Pamarsa, que es una empresa pública que opera en el complejo, sino todo lo relacionado con la instalación y las pérdidas económicas, derivadas de las presuntas irregularidades de una mala gestión”.

El concejal de la ACP también sostuvo que el Gobierno local “asumió por primera vez una propuesta que en su momento llegó a ridiculizar, como la gerencia de Pamarsa, que, además, debe ser técnica y no política, y que ahora está empezando a valorar, según dijo el concejal delegado de la empresa”.

Por último, Hernández subrayó que no se puede desvincular el robo ocurrido el 16 de marzo de la gestión política de PP-CC en el Ayuntamiento.