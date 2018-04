Toda la atención puesta en León

El entrenador del CD Tenerife, Joseba Etxeberria concedió la habitual conferencia de prensa previa al choque que va a disputar su equipo mañana sábado a partir de las 19.00 horas ante la Cultural Leonesa, en el estadio Reino de León. En la misma, Etxebe se refirió al tan manido dicho del “partido a partido” para centrarse en lo más próximo que es el choque ante el conjunto leonés. “No creo en los cálculos. Queda menos y cada jornada es más importante. Vamos a León como si fuera la última. Lo que nos dejemos ahí, no podrá volver. Solo ganaremos si estamos bien. No bajamos la guardia. Es una alegría ver entrenarse así a los jugadores. Todos están muy enchufados”.

El de Elgóibar valoró a un rival, que pese a estar luchando por la permanencia, ya dejó su impronta en el partido de ida ante el CD Tenerife donde mereció más que el 2-0 que encajó en el Rodríguez López. “Todos los rivales son complicados por la igualdad de la categoría. Todos se están jugando algo, la Cultural Leonesa también. Tenemos que estar alerta, sabemos la situación del rival, y lo que nos jugamos nosotros. Habrá que trabajar duro, con humildad y mucho esfuerzo. Y veo así al equipo, me trasmite mucho. Siento que vamos a hacer un buen partido. La Cultural está en la zona baja y afrontará el encuentro con confianza, tras ganar a un rival directo. Llegará con energía, pero como mínimo nos jugamos lo mismo”.

Uno de los capítulos que más preocupan al cuerpo técnico blanquiazul es el estado físico de algunos jugadores. Etxeberria se refirió a los lesionados, y se mostró contrariado por el enésimo problema físico de Juan Villar. “Quería convocar a Juan Villar y ha tenido mala suerte con ese esguince. No es grave, aunque no llega a este fin de semana. Está fastidiado porque quería volver, después de unas semanas. Estaba ya recuperado. Mientras, Samuele Longo tiene molestias y tampoco está disponible. Por su parte, la dolencia de Aitor Sanz le está dando mucha guerra. Además de su rendimiento, su actitud contagia mucho, y ayuda a que la calidad de los entrenamientos sea cada vez mejor”. Además, cuenta con la baja por acumulación de tarjetas del central argentino Lucas Aveldaño.

Con la buena marcha del CD Tenerife desde la llegada de Etxeberria, se han disparado los rumores sobre su futuro más inmediato. El protagonista solo se centra en el choque de mañana. “Mi futuro es ir a León. No me voy a salir de ese guión, ya se verá. No me quiero desviar, tenemos que estar a lo que tenemos que estar. Pero estoy muy contento aquí, me siento valorado y se me deja trabajar”.

Convocatoria previa de 19 jugadores: Luis Pérez, Iñaki, Camille Alberto, Vitolo, Acosta, Malbasic, Suso, Tayron, Carlos Ruiz, Juan Carlos, Casadesús, Montañés, Jorge Sáenz, Luis Milla, Raúl Cámara, Dani Hernández, Ángel y Mula.