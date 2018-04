Usuarias del HUC se quejan de paritorios obsoletos y falta de intimidad

La antigüedad de la infraestructura y el material, la falta de intimidad, la escasez de salas y la posibilidad de quedarse sin recibir la anestesia epidural son algunas de las principales quejas reflejadas por las usuarias del paritorio del Hospital Universitario de Canarias (HUC), como así quedan patentes en las encuestas de satisfacción llevadas a cabo en el centro. No obstante, pese a ello, destacan, sobre todo, la atención por parte del personal encargado y la asistencia recibida.

Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS por las quejas recibidas, esta instalación data de hace 24 años y prácticamente no ha sido mejorada. Además, para más inri, cuando fue concebida se hizo como algo provisional, no cumpliendo ni en ese momento las exigencias requeridas. La situación ha empeorado con el paso del tiempo, ya que la integración del hospital en el Servicio Canario de la Salud y el aumento de población asignada ha puesto aún más de relieve, si cabe, las carencias de la infraestructura. Este escenario, que afecta a todas las mujeres del área Norte de Tenerife, contrasta con lo que sucede en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc), en donde las instalaciones son mas amplias y están más renovadas.

El paritorio del HUC asume cuatro áreas: Patología Obstétrica, Interrupción Voluntaria del Embarazo, Consulta de Ginecología y el quirófano de este departamento, algo que no sucede en La Candelaria, ya que allí están ubicadas fuera del propio paritorio, según las informaciones manejadas por este medio.

Cabe resaltar la importante actividad, ya que el HUC atiende una media de 2.600 partos anuales, con aproximadamente 540 cesáreas. Además, se contabilizan en torno a 550 urgencias ginecológicas al mes.

Entre los problemas que presenta el paritorio, según la información recabada por este medio, se halla el acceso, ya que no se realiza directamente desde la calle, como es lo habitual, sino a través del Servicio de Urgencias, con las consiguientes esperas. Además, la infraestructura se ha quedado pequeña para el volumen de asistencia, puesto que solo se dispone de cuatro paritorios, lo que provoca que en ocasiones se tenga que dar a luz en la sala de dilatación. Esta falta de espacio desencadena que si están ocupadas todas las camas y llega una parturienta, no puede recibir la epidural, ya que requiere de un control. Por el contrario en la Candelaria hay seis paritorios y una sala preparada que actúa como tal. Según la fuentes consultadas, otra de las quejas es la falta de intimidad, ya que en la sala de dilatación hay seis camas separadas solo por un biombo, en donde coinciden prepartos y postpartos. Tampoco hay un espacio para transitar durante la dilatación.

De igual modo, otra de las problemáticas puestas de relieve es que los abortos e interrupciones voluntarias del embarazo también se asumen en el paritorio, lo que puede conllevar que en un espacio cercano esté una madre con su bebé y otra persona que lo acaba de perder.

Al respecto, el portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, Guillermo de la Barreda, confirmó la situación de este servicio del HUC y señaló que la estructura del Hunsc es el 90% mejor. Recordó que el paritorio se creo hace ya más de 20 años, pensando que pronto se iba a sustituir. “Los paritorios son obsoletos e insuficientes”, remarcó. Caty Darias, de Intersindical Canaria, insistió en la falta de intimidad y la antigüedad del espacio, algo que, a su juicio, ocurre en muchos otras áreas. No obstante, puso en valor la atención y la labor de los profesionales del servicio.

Critican que casi el 22% de los partos de Tenerife sea por cesárea

La Asociación el Parto es Nuestro ha cuestionado la elevada tasa de cesáreas que se registran en los hospitales públicos de Tenerife. La delegada en Tenerife de este colectivo nacional, Lucy Lo Cascio, detalla que casi el 22% de la totalidad de alumbramientos registrados en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y el Hospital Nuestra Señora de Candelaria (Hunsc) son por cesárea , un porcentaje muy superior, por ejemplo, al contabilizado en el Materno Insular de Gran Canaria, con el 12%.

Además, este colectivo sostiene que “ningún centro canario, ni público ni privado, ostenta la acreditación del IHAN (Hospital Amigo de los Niños)”. No obstante, precisa que el Hunsc lleva desde 2005 con los trámites. Asimismo, señala la carencia en las Islas de un banco de leche materna.

“En Tenerife actualmente no existe la posibilidad de un parto en el agua, puesto que ningún centro sanitario ofrece salas de parto con bañera ni nada parecido. En Gran Canaria, en cambio, el Materno Insular sí tiene una”, precisó Lo Cascio. Sin embargo, añadió que lo más importante, frente a las estancias, es disponer de una adecuada atención.