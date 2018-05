Alertan de la posible pérdida de 200.000 euros en subvenciones

El sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Icod de los Vinos, Comisiones Obreras (CCOO), y la Unión General de Trabajadores (UGT) manifiestan su preocupación ante la situación en el área de Economía y Hacienda, donde existe un riesgo elevado de devolución de subvenciones por la irrealización de trámites burocráticos previos a la ejecución de las mismas.

Concretamente, se trata de subvenciones relativas a la lucha contra la pobreza infantil, para el desarrollo de programas de educación saludable, atención a la dependencia, así como otros destinados a la prevención de las demencias y otras enfermedades. Igualmente, está en riesgo la ejecución de una ayuda del área de empleo para la contratación de dos agentes de desarrollo local y la relativa al programa de rehabilitación de viviendas.

El importe total acumulado alcanza los 200.000 euros, por lo que la preocupación “es máxima” al tratarse de programas que inciden directamente en la población más vulnerable, aseguran las dos fuerzas sindicales “que no son capaces de entender como meros trámites burocráticos pueden echar por tierra la ejecución de acciones que repercutirían directamente en la población icodense”.

El plazo para la ejecución de las ayudas finaliza en el mes de junio, incluso alguna en los próximos días; por lo que el tiempo, en el caso de que se generasen los créditos,”“sería muy limitado para la ejecución y consecución de los objetivos planteados en cada proyecto”, apuntan.

En el caso de CCOO se exige que se prioricen los trámites pertinentes para revertir esta situación, “impropia de un Ayuntamiento como Icod de los Vinos”, y que no se ha dado en los últimos 20 años. Y pese a que se trata de un hecho puntual, no deja de ser importante por los resultados previsibles si no se revierte en los próximos días, advierte.