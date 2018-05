Todos los partidos, excepto CC, se movilizan para exigir pediatras en el Norte

Lo hizo tras la confirmación la semana pasada del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, de que no hay médicos pediatras suficientes para poder hacerlo.

El llamamiento consiguió el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas a excepción, como era de esperar, de CC. Cerca de un centenar de personas entre alcaldes y concejales del Norte, consejeros del Cabildo y diputados regionales se trasladaron a la Ciudad del Drago junto con algunos ciudadanos y representantes de Intersindical Canaria, único sindicato presente, para reclamar, además, “un hospital de verdad”.

No hubo protagonismo político ni unas siglas que prevalecieran sobre otras. Allí se encontraban, entre otros, el presidente insular del PP, Manuel Domínguez; la diputada regional del PSOE, Teresa Cruz Oval; el vicepresidente primero del Cabildo, Aurelio Abreu (PSOE), los alcaldes de todos los municipios del Norte desde Buenavista hasta el Puerto de la Cruz, con excepción de los dos de Coalición Canaria (CC), Francisco Linares (La Orotava) y José Heriberto González (Garachico); y concejales y representantes de otras formaciones políticas como Izquierda Unida Canaria (IUC), Sí se puede, Nueva Canarias, Ciudadanos, Unid@s sí podemos y la Asamblea Ciudadana Portuense.

Sin pitadas, gritos ni manifestaciones de ninguna índole, pasadas las 10.00 horas, como anfitrión y promotor de la iniciativa, el alcalde leyó un manifiesto en el que se recogían varias peticiones y reivindicaciones compartidas por todos los presentes: desde la reparación del aparato de rayos X, averiado hace meses; hasta la instalación del escáner y la puesta en marcha de los servicios médicos prometidos, compromisos que se arrastran desde la apertura del centro sanitario y que “se incumplen sistemáticamente”, subrayó el mandatario.

León, igual que lo hicieron posteriormente otros dirigentes políticos, aseguró que los vecinos del Norte de la Isla se encontraban “en una situación de desamparo ante las carencias sanitarias que los afectan”, algo que “resulta inadmisible teniendo en cuenta la existencia de un hospital que está siendo infrautilizado en sus capacidades”.

El mandatario dejó claro que el objetivo principal de la concentración era manifestar ante el Gobierno de Canarias “la necesidad” de que el Hospital del Norte sea dotado de los medios humanos y materiales suficientes para que sea un auténtico hospital comarcal. “Así fue concebido en un principio, así lo reclaman nuestros vecinos, y cada día su necesidad resulta más que evidente”, remarcó.

Pero por sobre todas las cosas, y en pocos minutos, el representante municipal reclamó “un cambio de filosofía y planteamiento de la organización sanitaria en Canarias”, que vaya dirigido hacia un modelo descentralizado, con hospitales comarcales que puedan atender las necesidades asistenciales y quirúrgicas básicas de gran parte de la población circundante, para evitar así los largos y estresantes desplazamientos hacia los centros sanitarios metropolitanos, con las dificultades de movilidad que padece la población del Norte de Tenerife. “Rechazamos seguir siendo ciudadanos de cuarta categoría”, insistió, y para ello hizo hincapié´en la necesidad de “un compromiso serio y firme” por parte del Ejecutivo regional con el Norte “más allá de las siglas políticas a las que pertenezca”.

Sin embargo, esto último centró los reproches de Sí se puede, IUC, USP y la ACP, quienes apuntaron tanto a PP como a PSOE por no haber solucionado este problema cuando formaban parte del Gobierno de Canarias y en concreto, cuando dirigían la Consejería de Sanidad.

“Agradecemos que diferentes formaciones hayan venido y que el Gobierno de Icod haya tomado la iniciativa, pero llama la atención que PSOE y PP, que han gobernado varias veces, no han hecho nada”, manifestó la concejal de IUC de Los Realejos, Melania González.

En la misma línea se pronunciaron Esteban Lorenzo, Margalida Figueroa y Acacia Martín, quienes coincidieron en que hubo dirigentes presentes en la convocatoria “como si fuesen ajenos al problema”.

Discrepancia

En el momento de las críticas, Manuel Domínguez y Aurelio Abreu miraron para los nacionalistas. Pese a que este último cogobierna con ellos en el Cabildo de Tenerife, no creyó que su presencia ayer en Icod de los Vinos y la de otros compañeros sirva para crear discrepancia en el Gobierno insular.

“No vamos a permitir el desmantelamiento que se está produciendo por parte de CC de la sanidad pública hacia la concertada. No me preocupa ir la concertada, siempre y cuando me atiendan bien y que los recursos que pone el Gobierno de Canarias sean invertido en la pública. El problema es que lo caro y lo costoso se deriva a la sanidad pública y lo económicamente rentable a la concertada”, indicó el consejero.

Mucho más contundente fue Manuel Domínguez. “Apoyé esta iniciativa porque el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, señala con el dedo a los alcaldes que no acudimos a las reuniones convocadas para hablar de Sanidad y Carreteras y hoy se comprueba porque no lo hemos hecho. Dos meses después, pese a las promesas, no tenemos pediatras en este centro, que además, debe ser un hospital como se merece”, apuntó.

En este sentido, el regidor icodense, único en acudir a ambas convocatorias además de sus homólogos de CC, recordó que disintió con aquellos compañeros que no lo hicieron porque pensó “que todos tenían que estar presentes para escuchar los planteamientos de las administraciones regional e insular”.

Pero tal y como se habían desarrollado las cosas, admitió que el resto de alcaldes, “con más experiencia que él”, tenían razón y que en la reunión “lo habían engañado”, aunque no se arrepentía de haber ido ya que le permitió “ser testigo directo de esas promesas y hoy (por ayer), manifestar públicamente que no se cumplieron”.

Por último, en nombre de su grupo de gobierno José Ramón León, confirmó que “continuarán las acciones hasta conseguir un hospital de segunda categoría, que es el que se merecen los ciudadanos”.