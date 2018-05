Aprobación definitiva del Presupuesto de Candelaria con el 16% de aumento

El Pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobó ayer de manera definitiva el Presupuesto municipal de 2018 con 11 votos a favor (8 del PSOE y 3 de Sí Se Puede, 3 abstenciones de CC y 3 votos en contra de PP (2) y Vecinos por Candelaria. El Presupuesto aprobado asciende a 25.068.234,77 euros, el 16% de aumento con respecto al prorrogado de 2016 (22.871.494,03 euros) y entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las cuentas fueron pactadas por el grupo de Gobierno con Sí se puede, el único grupo que quiso negociar un borrador que comenzó con 24 millones y que se aumentó ante la exigencia de los ecosocialistas de aumentar hasta el 10% las políticas sociales, que alcanzan un total de 2.507.714 euros, aparte de otras medidas medioambientales.

Ninguna alegación de la oposición fue atendida y el presupuesto se quedó tal cual en la aprobación inicial de hace unas semanas. El PP insistió en que daba lugar a solicitar un préstamo de dos millones de euros para atender las demandas de Sí se puede, al considerar que se podía extraer del superávit finaciero, algo que el interventor consideró que no se podía hacer en estos momentos, aclarando que cuando esté concedido el préstamo se podrán nominar las obras, que no se ha hecho ahora por “o bien por falta de planificación o por escasa cuantía”, en respuesta también a una de las alegaciones de CC acerca de no estar detallado las cuantías y lugares donde se van a asfaltar o sanear calles, por importe de 800.000 euros.

A raíz de la intervención de Carlos Sabina y la respuesta del interventor, el nacionalista pidió la opinión del secretario, que se mostró contrario a su compañero habilitado nacional -no se hablan- al entender que “su interpretación es su generis y tengo dudas de que se ajuste a la Ley de Regimen Local”.

José Fernando Gómez, único edil de Vecinos por Candelaria, lamentó que no hubiera un solo euro para terminar de asegurar el talud de Bajo la Cuesta y a través de frases de Adolfo Suárez, Séneca o Abraham Lincoln, criticó el acuerdo entre socialistas y Sí se puede, hecjho solo “para afrontar una campaña prelectoral”, dijo Gómez, quien no registró alegación alguna al documento aprobado ayer.

Mayca Coello, de Sí se puede, le contestó a Gómez que “cada uno se retrata con sus actos y no con sus palabras” y valoró el acuerdo porque “hemos logrado reoriental 700.000 euros en un presupuesto cerrado y alcanzado el 10% para políticas sociales”, anunciando que “estaremos vigilante para el cumplimiento de estas cuentas”.

Airam Pérez Chinea, concejal de Hacienda, criticó a la oposición por no participar en la elaboración del documento -excepto Sí se puede- aunque no le extrañó porque “ustedes van a las reuniones a tomar nota no a aportar nada”.

El presupuesto pretende consolidar y garantizar el mantenimiento de una gestión económica eficaz y eficiente, permitiendo mantener proyectos básicos como los sociales donde se han aumentado partidas presupuestarias hasta alcanzar el 10 % del presupuesto municipal, inversiones en alza en deportes, educación, juventud, comercio, programas de fomento del empleo y el avance en mejora de las instalaciones, creación de nuevos espacios de esparcimiento, parques infantiles dotados de zonas de sombra, infraestructuras y servicios públicos de calidad.

Por áreas, ha habido un incremento de 640.000 euros que permitirá inversiones en Presupuestos Comunitarios, Cubierta Polideportivo de Igueste, Cancha Polideportivo de Barranco Hondo, Accesibilidad del Ayuntamiento Viejo y el ARI Antón Guanche. Asimismo, se ha incrementado la partida de vías públicas en la que se ha destinado más de 900.000 euros, principalmente para asfaltado de vías y reposición de acerados.

Por otro lado, se ha incluido una partida de 794.000 euros con el objeto de remodelar y dotar de zonas de sombras a diferentes parques infantiles y espacios de esparcimiento.

El área de servicios sociales, mujer, menor, familia y mayores alcanza un presupuesto de 2.507.714 euros lo que supone un aumento de casi un 40 %. Mientras que en fomento del empleo se aumenta el presupuesto un 58 % ascendiendo a 447.235 euros.

En el ámbito educativo se ha incrementado el presupuesto en 150.000 euros, cantidad que irá destinada en su totalidad al mantenimiento de los centros de Educación Infantil y Primaria. Las áreas de Cultura y Deportes también han visto aumentados sus presupuestos en 90.000 y 52.000 euros respectivamente, siendo relevantes en ambas áreas la intervención en infraestructuras culturales y deportivas. Con el objetivo de mejorar el transporte a la demanda se ha incrementado las partidas en un 33,39 % alcanzando los 133.400 euros.

Liquidación

El Pleno dio cuenta de la liquidación del presupuesto de 2017 que se ejecutó en el 86%, algo que criticó Sí se puede. Se cerró ese año con un remanente de tesorería de 12.414.789,60 euros, con un superávit financiero de 5.783.9109,15 euros, mientras que apenas bajó el saldo de dudoso cobro (8.378.531,10 euros). Mayca Coello, de Sí se puede, recordó que “estas cifras positivas esconden también otro análisis, porque se trata de un exceso de buena salud económica” recordando que ahora hay que lidiar con la nueva Ley de Contratos impuesta por el Estado.

En este apartado también se hizo hincapie por parte de Sí se puede en el incremento de gastos en servicios jurídicos externos (79%), prensa, revistas y comunicación (129%), fiestas (25%) y 31% en telecomunicaciones, sorprendiéndose además del incremento en alumbrado, pese a la política energetica anunciada.

Un nuevo rifirrafe se produjo entre el secretario e interventor municipal a cuanta de la comunicación de la liquidación al Ministerio de Hacienda que se produjo fuera del plazo del 31 de marzo como marca la Ley, algo a lo que restó importancia Nicolás Rojo (interventor), al decir que “siempre dan un mes más de plazo” y que antes se le había enviado un resumen ala plataforma telemática del Ministerio, algo que sorprendió a Octavio Fernández (secretario): “Me resulta sorprendente que se envíe al Ministerio una liquidación sin antes estar aprobada”, lo que aprovecho Juan Miguel Olivera (PP) para criticar la falta de transparencia y anunciar que “estaremos atentos al informe del secretario”.

El secretario, de nuevo

En una moción de Coalición Canaria, en la que solicitaba la revisión del mantenimiento y conservación de las instalaciones de los centros eductauvos del municipio y realización de un estudio de las necesidades en cuanto a accesibilidad en dichos centros, volvió a aparecer la figura del secretario, Octavio Fernández, para dejar en fuera de juego a casi todos los grupos, al insistir en que no se podía aprobar una moción -cambiada, cuando el edil de Educación, Fernando Alduán, dijo que ya se le envió un informe a la Consejería que no ha sido contestado-en la que se le enviaba un nuevo informe a Educación “sin antes estar el informe redactado”, ante el asombro de ediles del gobierno y de la oposición. Finalmente la moción salió adelante por unanimidad, con el anexo de pedir también al Cabildo mejora en las vías o caminos cercanos a los colegios, a petición de CC.