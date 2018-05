“El puerto de Granadilla y su zona franca crearán muchos empleos”

La presidencia de la Autoridad Portuaria, lejos de ser un gran retiro, para Ricardo Melchior es un trabajo ilusionante, según él, porque “empecé mi vida profesional de gerente de Capsa y me alegra terminarla donde la empecé, en el puerto”, aseguró en Onda Tenerife.

Melchior se mostró muy satisfecho de su labor: “Hemos incrementado en mercancías más de un millón de toneladas, el 17% más que el anterior año; en trasbordo de contenedores el incremento supera el 1000% al pasar de 33.300 a 615.000, y en talleres de reparación naval hemos pasado de 10 a 60 empresas más, lo que significa 600 puestos de trabajo directos y unos 1.200 indirectos. Todo esto seguirá creciendo con la nueva dársena recién inaugurada en Granadilla”.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia, “la dársena de Granadilla y la zona franca que se creará en su amplio entorno generarán mucho empleo. Hablamos de un lugar estratégico, quizás el más atractivo de cuantos se pueden encontrar en el Atlántico oriental, al coincidir muy cerca de esa zona franca al lado del puerto un aeropuerto internacional y el NAP, que te da una conectividad de banda ancha, lo que, unido a las ventajas fiscales, convierte a Granadilla en una zona superatractiva para que se puedan crear muchos puestos de trabajo, diría que varios miles de puestos de trabajo”.

Sin embargo, muchos se preguntan por qué desde noviembre apenas han llegado al puerto de Granadilla dos plataformas petroliferas (West Pegasus y West Taurus), que hoy siguen ahí. A juicio de Melchior, “un puerto no crece de hoy para mañana, y menos cuando apenas tiene dos meses de haber sido inaugurado. Aunque pueda pasar desapercibido, el puerto de Granadilla ha acogido y acoge importantes operativas portuarias que demuestran la viabilidad de la instalación y su necesidad”. A este respecto, puso como ejemplo que “desde marzo se están realizado descargas de grandes aerogeneradores y están previstas otras 10 operativas más”.

Ricardo Melchior se mostró partidario del gas natural, porque “es seguro y contamina menos”, y apostó por la regasificadora que convertirá al puerto de Granadilla en una gran gasolinera para buques.

Sobre el futuro del puerto de Fonsalía, defendió que “se convierta en puerto de interés general y sea asumido, en su parte comercial, por el Estado”. Así, aludió a los problemas de Los Cristianos, en embarques y desembarques, al ser “uno de los puertos con más pasajeros de España y tener muy pocas alternativas para mejorar el tráfico”.

“La destitución de Rafael Díaz fue a propuesta mía y aprobada por unanimidad”

“El cambio de Rafael Díaz por Luis Santana Ríos como director general de Puertos fue realizado a propuesta mía y aprobada por el consejo de administración por unanimidad, con una sola abstención”, afirmó Melchior sobre la polémica sustitución.

“José Santana Ríos es un hombre trabajador, de amplia experiencia, serio y respetado. No lleva ni tres semanas en el cargo y ya se ha ganado a todos los sectores de la Autoridad Portuaria”, detalló. Aunque los rumores apuntaban a que Melchior dejaría su cargo al popular Pedro Suárez, como ocurrió el lunes con Cardona, que sustituye a Luis Ibarra en Las Palmas, Melchior continúa. “Lo que tengo claro es que a mí me puso el presidente de Canarias y será él quien decida. En el caso de Luis Ibarra es diferente, porque llevaba ya ocho años, como casi todos los anteriores en Tenerife, Luis Suárez Trenor y Pedro Rodríguez Zaragoza”, indicó, para añadir, con rotundidad, que “no será mi caso, porque no voy a estar en el cargo ocho años, seguro”.