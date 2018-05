Gina Lollobrigida cuenta que fue violada por un futbolista

En la actualidad la actriz Gina Lollobrigida tiene 90 años y ha tenido el valor de contar que fue violada con 18 años de edad ante los medios de comunicación italianos. “Me daba vergüenza y tenía miedo a morir, no podía hacer nada, no me podía mover. Este sueño me ha perseguido todas las noches durante décadas”, confesó la actriz.

La actriz cuenta que fue invitada a una fiesta en Roma, pero descubrió que la fiesta no existía, que no había invitados.”Fui violada, pero era un pensamiento que estaba tratando de ignorar, quería olvidar”. El autor de la violación fue un jugador del equipo de fútbol de la Lazio.