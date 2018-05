La representante de Israel consigue vencer en el Festival de Eurovisión 2018 celebrado este sábado en Lisboa. La canción española, representada por Amaia y Alfred, se queda en el puesto 23.

((Información en desarrollo))

The Winner of the 2018 #Eurovision Song Contest is ISRAEL! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/Myre7yh3YV

— Eurovision (@Eurovision) 12 de mayo de 2018