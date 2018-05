Twitter se derrite con la tierna reacción de este bebé al ser besado por primera vez

Acaba de llegar al mundo y ya está luchando por sobrevivir después de haber nacido prematuro. Sus padres se afanan en darle todo el cariño y calor posibles para lograr que el pequeño, que aún necesita la ayuda de una máquina para respirar, salga adelante.

Por eso, la tierna reacción de este bebé cuando su padre le da su primer beso está enterneciendo a medio mundo.

Las imágenes, que han sido compartidas desde Turquía, el pasado 1 de mayo, acumulan desde día más de 1,6 millones de reproducciones y 59.000 likes.

– a wonderful reaction to the kiss of father pic.twitter.com/Sn6r2k28zG

— Köksal Akın (@Koksalakn) 1 de mayo de 2018