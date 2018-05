Las 10 palabras canarias que se inventaron nuestros bisabuelos

A nadie se le escapa que en Canarias utilizamos algunas palabras que, para alguien de fuera, pueden ser difíciles de entender. Cachanchán, guagua, cambuyón o queque son solo algunas de ellas y, aunque hoy día representan ese lenguaje tan propio de las islas, el origen de muchas de ellas está fuera del Archipiélago. Eso sí, nuestros antepasados se encargaron de darles un toque personal y convertirlas en el legado lingüístico tan característico de los canarios de hoy día. Aquí van diez de esas creaciones.

1. Guagua: es la palabra que primero dice un peninsular cuando identifica a un canario (y muyayo… pero esa es otra historia). Lo cierto es que guagua también es una palabra muy utilizada en América del sur, pero su origen se identifica con la palabra inglesa wagon, que significa vagón.

2. Queque: su origen está bastante claro, la palabra cake, que significa pastel.

3. Millo: también se usa mucho en Galicia y proviene del portugués milho, que significa maíz.

4.Piche: es el canarismo para designar el famoso chapapote gallego, o el asfalto, y viene de la palabra pitch, que significa alquitrán.

5. Fos: para expresar asco, proviene seguramente del inglés faugh, que se utiliza para mostrar enfado o menosprecio.

6. Igueste: aunque no está muy claro su origen, se utiliza para designar zonas altas, como Igueste de Candelaria o Igueste de San Andrés. Probablemente proceda del highest inglés, que significa “más alto”.

7. Cambuyón o cambuyonero: eran los buscavidas de los muelles de las islas, que se ofrecían para trabajar para los buques que llegaban a las islas. Probablemente proceda de la expresión inglesa come buy on, utilizada para ofrecerse a vender las mercancías.

8. Cachanchán: es una persona informal o inexperta. Su origen podría estar en la expresión inglesa catch as you can, que se traduce como atrapar como puedas.

9. Fonil: es un embudo, y podría provenir de la palabra inglesa funnel.

10. Alongar: es un verbo que significa sacar el cuerpo hacia afuera, y podría provenir de la expresión inglesa to longuer.