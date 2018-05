Lemes reorganiza el Gobierno de Arafo restando poder a Martín

El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Arafo se reestructura con el “objetivo de reforzar, agilizar e impulsar el trabajo que venimos llevando a cabo en el presente mandato”, indicó ayer el alcalde, José Juan Lemes, tras señalar que “si no hubiera sido por la nueva situación laboral de Juan Ramón Martín y Vanessa Flores -ejercen ahora de profesores-, no hubiera hecho ningún cambio”.

“Con la decisión, muy meditada, también favorecemos que los concejales Juan Ramón Martín y Vanessa Flores, dos pilares de este Gobierno, sigan incorporados a su actividad profesional como docentes”, destaca Lemes, aunque en realidad a Martín, primer teniente de alcalde hasta ayer, no le ha gustado nada que le retiraran casi todas sus competencias, a pesar de que el regidor señaló que se había consensuado con él, mientras que Vanessa Flores incluso pidió salir del Gobierno local.

“Ambos ediles han estado en las etapas más duras que ha pasado este ayuntamiento. La implicación de Martín y Flores, al igual que la de los otros concejales del Gobierno, ha contribuido a sanear el Consistorio, lo que está posibilitando que Arafo recupere no solo el esplendor perdido, sino que hemos rebajado la deuda financiera de 7,5 millones de euros a un millón y medio, disponiendo ahora mismo en tesorería de medio millón”, afirmó el alcalde, quien también destacó que no hay deudas con los proveedores. El regidor comentó, acerca de Martín y Flores, que a él, como alcalde, no le ha sido “nada fácil tomar esta decisión, pero era necesario quitarles carga de trabajo y redistribuirla en el resto de compañeros que componen el grupo de gobierno”. La nueva estructura del Gobierno local incluye la redistribución tanto de áreas como de las tenencias de alcaldía, destacando el poder que asume el exedil del CCN José Domingo Marrero, que ahora ocupará la primera tenencia de alcaldía y asumirá las áreas de Urbanismo, Servicios Generales, Obras Públicas, Vías Públicas, Patrimonio, Policía y Seguridad, Industria y Nuevas Tecnologías.

Elsa Marrero será la segunda teniente de alcalde y se hará cargo de Hacienda, Empleo, Desarrollo Local, Comercio y Participación Ciudadana; mientras que la edil Natacha Marlene Afonso tendrá responsabilidades en Educación, Deportes, Asuntos Sociales, Geriatría, Sanidad y Tercera Edad. Turismo, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura y Montes serán asumidas por Rubén Marrero.

A Juan Ramón Martín se le han encomendado cometidos específicos en el área de Agricultura, así como la coordinación y organización de todos los asuntos dependientes de las áreas de gestión en las zonas de El Carmen, La Hidalga, El Carretón y Playa de Lima. Vanessa Flores seguirá en el grupo de gobierno sin áreas ni cometidos específicos.

El nacionalista Liberto Flores, recientemente incorporado al Gobierno local tras el acuerdo alcanzado entre AIA y CC, asumirá cometidos específicos de Fiestas, aunque la Concejalía estará en manos del alcalde y no estará en la Junta de Gobierno.