¿Qué tienen en común Perú, el Mundial de Rusia y un tuitero japonés?

El futbolista peruano Paolo Guerrero se ha quedado sin el Mundial de Rusia después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) aumentara a 14 meses el castigo contra el futbolista por dar positivo en una prueba antidopaje realizada a fines del 2017.

Una decisión que ha desplegado la indignación de la afición del país en redes sociales con todo tipo de descalificaciones, cuya belleza brilla por su ausencia.

Aunque, una vez más, el deportista Guerrero no ha sido el único damnificado. Un tuitero que reside al otro lado del mundo, concretamente en Japón, se ha convertido en el blanco del desfogue de, al menos, la mitad de la población peruana.

Se trata de Tasuku, un usuario japonés que hace casi un año vivía la misma situación cuando se conocía la noticia de que el TAS no levantaba la sanción sobre el Atlético de Madrid, impidiendo que el equipo fichase en el mercado de verano de 2017. ¿El problema? También se llama @tas en la red social.

“Parece ser que Paolo Guerrero ha sido sancionado por el TAS y no es elegible para jugar la Copa del Mundo. Estoy comenzando a recibir todos los comentarios, pero señores, me llamo Tasuku y no soy el ‘TAS’. Pero mis pensamientos están con Paolo”, ha publicado el tuitero.