Tercer abril más cálido en 138 años de registros globales

2018 ha experimentado globalmente el tercer abril más cálido en 138 años de mantenimiento de registros modernos. El mes pasado fue 0,86 grados Celisus más cálido que el promedio del período 1951-1980.

De acuerdo con un análisis mensual de temperaturas globales realizado por científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA ) en Nueva York, este valor está en línea con la tasa de aumento de 1,8 grados Celsius por siglo de los últimos 40 años.

Solo abril de 2016 (+1.07 ° C) y abril de 2017 (+0.92 ° C) fueron más cálidos que el mes pasado, y abril de 2010 (+0.84 ° C) solo fue insignificantemente más frío que el de abril de este año.

Por zonas, se registraron bajas temperaturas en partes de Estados Unidos el mes pasado, pero hubo anomalías de calor de hasta 4 grados en la mayor parte de Europa y Siberia.

El análisis mensual del equipo del GISS se realiza a partir de datos disponibles públicamente adquiridos por unas 6.300 estaciones meteorológicas de todo el mundo, instrumentos basados en boyas y boyas que miden la temperatura de la superficie del mar y estaciones de investigación antárticas.

El registro de temperatura global moderno comienza alrededor de 1880 porque las observaciones previas no cubrieron suficiente del planeta. Los análisis mensuales a veces se actualizan cuando hay más datos disponibles y los resultados están sujetos a cambios.