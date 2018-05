Tras Vigo y Mallorca, un Binter con destino a ‘La Luna’

Binter se encuentra inmersa desde hace varios años en un amplio programa de expansión. Tras apostar por volar a diversos destinos internacionales, hace escasas semanas la compañía canaria incorporaba a sus nuevas rutas las ciudades de Vigo y Palma de Mallorca, las primeras nacionales de su historia.

Además, tras convertirse en noviembre de 2016 en la primera aerolínea española operando vuelos regulares internos en África, resultaba adjudicataria hace escasas semanas del concurso internacional convocado por el Gobierno de Portugal para garantizar la conexión aérea de las islas de Madeira, los vuelos internos entre Madeira y Porto Santo.

A este ritmo, parece probable que la compañía se decida más pronto que tarde a sumar más destinos a su negocio hasta, quién sabe, aterrizar en La Luna. O al menos eso es lo que debió pensar ayer más de uno al ver esta espectacular fotografía de un avión de la aerolínea canaria pasando frente a nuestro satélite.

Fly me to the moon.

Hace un ratito. pic.twitter.com/11RrkjVlxW

— nandogerman (@nandogerman) 24 de mayo de 2018