Cierra en Las Galletas el centro privado que trata el alzhéimer

El centro Mujeres, Corazón y Acción, situado en la calle Arsenio Rodríguez, en Las Rosas, en el barrio aronero de Las Galletas, echa el cierre hoy y dejará sin terapia cognitiva contra el alzhéimer a una decena de personas mayores.

Según afirma María Gemma, hija de una de esas pacientes que van todos los días a su terapia, el centro les ha comunicado el cierre por motivos económicos, por lo que lamentan que en una zona tan poblada como El Fraile, Las Rosas, Las Galletas y Guaza no haya otro centro de estas características, ni, por supuesto, ninguno público.

Los familiares de los usuarios han lamentado asimismo que no existan suficientes centros para enfermos de alzhéimer en el municipio y, en todo caso, consideran que “el Ayuntamiento o el Cabildo deberían subvencionar este tipo de recursos para que no desaparezcan”, señala María Gemma. “Ahora no sé cómo va a reaccionar mi madre, porque la terapia le estaba yendo muy bien”, al igual que a las seis o siete mujeres con las que compartía cada día las sesiones de terapia en un centro que ha comunicado que hoy cierra.