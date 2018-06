El exalcalde Manuel Reyes crea un nuevo partido de cara a 2019

“A mis 74 años me siento bien, con salud, tengo mi cabeza lúcida, y ganas de trabajar y colaborar para que San Juan de la Rambla no siga siendo la cenicienta sino un pueblo lleno de prosperidad y de futuro en el que los niños, jóvenes y mayores se sientan orgullosos de vivir en él”. Así justificó su vuelta a la política el exalcalde Manuel Reyes, quien tras dejar AIS (ahora AIS-CC) en 2011, partido que fundó, “por razones que ya dará a conocer”, decidió crear San Juan de la Rambla somos todos, con el que acudirá a las elecciones del próximo año y que presentó formalmente ayer en un restaurante de la localidad.

Reyes estuvo acompañado por miembros de su gestora, conformada por antiguos compañeros nacionalistas, como Leoncio Luis Ruiz en calidad de vocal, igual que Alan Willian Rodríguez López. El cargo de vicepresidente está en manos de Juan Alberto Pérez González, mientras que los de secretario y tesorera le corresponden a Tomás Dionisio González García y Otilia Delgado López, respectivamente. Todos ellos están, según Reyes, en condiciones de seguir luchando por este pueblo, sacarlo de la deriva que ha tomado, y continuar los proyectos que están a medias y otros que han quedado paralizados.

“Creemos que tenemos los suficientes conocimientos, fuerza, planificación y ganas de trabajar para que nuestro pueblo se desarrolle como venía haciendo antes de 2011 ya que a partir de ese año ha caído en una serie de puntualizaciones que son lamentables y de las que haremos referencia en nuestro proyecto electoral”, manifestó.

Su símbolo es una bandera de Tenerife formada por cuatro ejes formando las rayas en cruz y en el medio las iniciales ‘S.J.R. somos todos’ de color azul fuerte.

El nombre elegido responde a que en el municipio “somos tan pocos que debemos estar unidos como una piña”, recalcó el exmandatario. Su ámbito de actuación es provincial, según consta en el registro de partidos políticos, en el que fue inscrito el 28 de mayo de este año, por lo que no descartó ampliar su proyecto a otros municipios. “Estamos trabajando en ello”, dijo.

Actualmente cuenta con unos 90 afiliados pero esperan que sean muchos más, dado que hay mucha gente interesada en unirse al equipo y preocupada porque el proyecto salga adelante. Entre ellos, el exconsejero insular de CC Wladimiro Rodríguez Brito, que ayer acudió a apoyarlo. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar al pueblo”, apuntó.

El exalcalde no ocultó que contactó con algunos partidos para llegar a un entendimiento de cara a los comicios de 2019 “pero no fue posible”. Por esta razón, él y sus compañeros decidieron dar el paso y fundar uno nuevo, “del pueblo”, para no estar sujeto a los compromisos de las formaciones mayoritarias.

Reyes evitó dar nombres y se limitó a decir que se había conectado con partidos independientes desde Los Realejos a Buenavista porque “es bien sabido el abandono que sufre el Norte de Tenerife” y felicitó a los alcaldes por la protesta organizada para exigir pediatras en el Hospital del Norte.